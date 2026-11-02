Росія остаточно вийшла з конвенції про запобігання тортурам: що це змінює

Незалежних перевірок у російських в'язницях і слідчих ізоляторах більше не буде: Росія остаточно вийшла з Європейської конвенції про запобігання тортурам. Про денонсацію Москва повідомила ще рік тому, і тепер мандат європейського комітету на моніторинг у цій країні припинився.

Жоден незалежний орган більше не зможе перевіряти умови тримання людей у російських в'язницях і слідчих ізоляторах. Причина – остаточний вихід Росії з Європейської конвенції про запобігання тортурам, повідомляє Рада Європи.

Про рішення денонсувати документ російська влада офіційно поінформувала Раду Європи 30 жовтня 2025 року. За статтею 22 конвенції вихід держави набирає чинності через рік після такого повідомлення, тобто саме тепер.

Учасницею угоди Росія була з 1998 року. За цей час Європейський комітет із запобігання тортурам здійснив до РФ 30 візитів і відвідав понад 450 місць позбавлення волі.

Видео дня

Росія залишалася єдиною державою-учасницею, яка систематично відмовлялася оприлюднювати результати цих перевірок. За всі роки співпраці дозвіл на публікацію отримали лише чотири звіти, тоді як десять документів щодо Чечні та Північного Кавказу, складених між 2000 і 2017 роками, так і залишилися закритими.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року комітет отримав численні свідчення про тортури та жорстоке поводження з боку росіян – як на окупованих територіях, так і в самій Росії. Перевірити ці факти на місці не вдалося саме через відсутність співпраці. Україна, навпаки, сприяє роботі комітету та забезпечує відкритість.

Наслідки рішення окреслив президент комітету Алан Мітчелл.

"Вихід Російської Федерації означає завершення моніторингового мандату ЄКПП в цій країні. Це також означає припинення будь-якого незалежного моніторингу місць позбавлення волі на території Російської Федерації", – заявив він.

Сам комітет продовжить роботу в 46 інших державах – членах Ради Європи, щоб захищати права ув'язнених.

Раніше повідомлялося, що російські військові використали режим припинення вогню в Олешках для переміщення техніки, боєприпасів і продовольства до своїх позицій. Про це свідчать кадри, які журналісти Sky News отримали від українських військових: разом із бійцями 34-ї бригади морської піхоти вони проаналізували записи далекобійних безпілотників, зроблені до, під час і після евакуації цивільних.

Також повідомлялося, що хакери атакували мобільний застосунок МНС Росії та розіслали людям фейкові повідомлення про ядерну загрозу. Неправдиві попередження з'явилися й у Telegram-каналах регіональних відомств та оперативних штабів.