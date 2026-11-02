Путин хочет автоматически "инвестировать" пенсии 71 миллиона россиян: отказаться будет невозможно

Министерство финансов России разработало законопроект, согласно которому пенсионные накопления 71 млн граждан на общую сумму 6,6 трлн рублей автоматически перейдут в так называемую программу долгосрочных сбережений (ПДС). Автоконвертацию предлагается запустить 1 апреля 2027 года.

Проект касается двух групп, пишет The Moscow Times. Первая — клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ), в которых накоплено 3,6 трлн рублей. Вторая — так называемые "молчуны", которые не подавали заявлений о переводе накопительной пенсии в НПФ или частные компании. Их накопления составляют около 3 трлн рублей.

Что известно о механизме

Согласно имеющимся данным, граждане не будут подписывать договоры: отношения будут возникать автоматически. Деньги "молчунов" в настоящее время находятся в Социальном фонде России и управляются ВЭБ. Глава ВЭБ Игорь Шувалов подтвердил, что для управления долгосрочными сбережениями планируется создать новый фонд, контрольный пакет акций которого будет принадлежать государственным учреждениям, в частности ВЭБ. Минфин поддерживает эту идею: по словам Антона Силуанова, средства "молчунов" могли бы стать основой долгосрочных сбережений граждан.

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Чем ПДС отличается от накопительной пенсии

Условия программы были изложены в 2023 году, когда принимался закон:

выплаты начинаются через 15 лет после заключения договора или по достижении мужчинами 60 лет и женщинами 55 лет, при этом можно выбрать между срочными выплатами в течение 10 лет и пожизненной надбавкой к пенсии;

досрочно можно забрать только сумму, сформированную из собственных регулярных взносов; прежние пенсионные накопления, инвестиционный доход, доплату от государства и налоговые отчисления придется оставить, и, вероятно, еще и уплатить неустойку фонду ;

; исключение составляют "особые жизненные ситуации", такие как дорогостоящее лечение или потеря кормильца.

По данным The Moscow Times, накопления в ПДС переходят по наследству, если человек не начал получать пожизненные выплаты.

Какие риски называют эксперты

Средства в рамках программы в основном инвестируются в российские гособлигации и инфраструктурные проекты, поэтому сбережения будут зависеть от состояния экономики РФ и действий государства. Экономист и проректор РЕШ Максим Буев предупреждает, что такая модель не диверсифицирует страновой риск: в случае кризиса люди могут одновременно потерять и работу, и сбережения.

Старший персональный брокер "БКС Мир инвестиций" Сергей Голенищев отмечал, что НПФ непрозрачны и граждане не могут контролировать реальную доходность. Экономист Татьяна Михайлова предположила, что в случае дефолта государства большая часть сбережений в НПФ может быть утрачена.

Существует также риск инфляции. В 2022 году доходность пенсионных накоплений в НПФ составила 5,1% при инфляции 12%, а доход по ПДС, в отличие от депозита, не гарантирован. Накопления застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей.

Что думают сами россияне

По данным опроса, о котором сообщила "Газета.ру", более 50 % респондентов выступают против автоматического перевода. Еще 23 % готовы поддержать его, если отказаться от него можно будет быстро и без дополнительных процедур, а полностью поддерживают эту идею 14 %. Кроме того, 47% считают, что любые изменения должны происходить только по инициативе владельца счета.

А в Украине вступили в силу новые правила подтверждения страхового стажа. От граждан теперь не будут требовать лишних документов и защитят их от проблем, связанных с неуплатой работодателем единого социального взноса (ЕСВ).

Отметим, что Фокус писал о возрастных надбавках к пенсии в Украине, которые могут получить граждане старшего возраста.