Путін хоче автоматично "інвестувати" пенсії 71 мільйона росіян: відмовитись буде не можна
Міністерство фінансів Росії розробило законопроєкт, за яким пенсійні накопичення 71 млн громадян на загальну суму 6,6 трлн рублів автоматично перейдуть до так званої програми довгострокових заощаджень (ПДС). Автоконвертацію пропонують запустити 1 квітня 2027 року.
Проєкт стосується двох груп, пише The Moscow Times. Перша — клієнти недержавних пенсійних фондів (НПФ), у яких накопичено 3,6 трлн рублів. Друга — так звані "мовчуни", які не подавали заяв про переведення накопичувальної пенсії до НПФ чи приватних компаній. Їхні накопичення становлять близько 3 трлн рублів.
Що відомо про механізм
Згідно з наявними даними, договорів громадяни не підписуватимуть: відносини виникатимуть автоматично. Гроші "мовчунів" нині перебувають у Соціальному фонді Росії та перебувають в управлінні ВЕБ. Глава ВЕБ Ігор Шувалов підтвердив, що для управління довгостроковими заощадженнями планують створити новий фонд, контрольний пакет якого належатиме державним інституціям, зокрема ВЕБ. Мінфін підтримує ідею: за словами Антона Силуанова, кошти "мовчунів" могли б стати основою довгострокових заощаджень громадян.
Чим ПДС відрізняється від накопичувальної пенсії
Умови програми описували у 2023 році, коли ухвалювали закон:
- виплати починаються через 15 років після укладення договору або після досягнення 60 років чоловіками та 55 років жінками, а обирати можна між строковими виплатами протягом 10 років і довічною надбавкою до пенсії;
- достроково можна забрати лише суму, сформовану з власних регулярних внесків; колишні пенсійні накопичення, інвестиційний дохід, доплату від держави й податкові відрахування доведеться залишити, і, ймовірно, ще й сплатити неустойку фонду;
- виняток становлять "особливі життєві ситуації", як-от дороге лікування чи втрата годувальника.
За даними The Moscow Times, накопичення в ПДС успадковуються, якщо людина не почала отримувати довічні виплати.
Які ризики називають експерти
Гроші за програмою інвестують переважно в російські держоблігації та інфраструктурні проєкти, тож заощадження залежатимуть від стану економіки РФ і дій держави. Економіст і проректор РЕШ Максим Буєв застерігає, що така модель не диверсифікує країновий ризик: у разі кризи люди можуть одночасно втратити й роботу, і заощадження.
Старший персональний брокер "БКС Мир инвестиций" Сергій Голенищев казав, що НПФ непрозорі й громадяни не можуть контролювати реальну віддачу. Економістка Тетяна Міхайлова припускала, що в разі дефолту держави більшу частину заощаджень у НПФ може бути втрачено.
Є й ризик інфляції. У 2022 році дохідність пенсійних накопичень у НПФ становила 5,1% при інфляції 12%, а дохід за ПДС, на відміну від депозиту, не гарантований. Накопичення застраховані на суму до 2,8 млн рублів.
Що думають самі росіяни
За даними опитування, про яке повідомила Газета.ру, понад 50% респондентів проти автопереведення. Ще 23% готові його підтримати, якщо відмовитися можна буде швидко й без додаткових процедур, а повністю підтримують ідею 14%. Крім того, 47% вважають, що будь-які зміни мають відбуватися лише з ініціативи власника рахунку.
А в Україні почали працювати нові правила підтвердження страхового стажу. З громадян тепер не вимагатимуть зайві папери й захистять від проблем через несплату роботодавцем єдиного соціального внеску (ЄСВ).
Зазначимо, Фокус писав про вікові надбавки до пенсії в Україні, які можуть отримати громадяни старшого віку.