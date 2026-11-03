Возле популярного курорта в Греции зафиксировали сильное землетрясение: что известно

Популярный греческий остров Крит оказался вблизи эпицентра землетрясения магнитудой 5,1 — подземные толчки зафиксировали в Средиземном море, на расстоянии более 100 километров от побережья.

В понедельник, 2 ноября, вблизи греческого острова Крит были зафиксированы ощутимые подземные толчки. Землетрясение зарегистрировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По данным сейсмологов, землетрясение произошло в 18:49 по местному времени, что соответствует 16:49 UTC.

Сейсмологи по-разному оценили силу землетрясения

Данные различных сейсмологических служб об этом толчке несколько различаются.

Так, EMSC сообщил о магнитуде 5,1. Кроме того, по оценке специалистов центра, эпицентр землетрясения находился примерно в 115 километрах к юго-востоку от Иерапетры — города на южном побережье Крита. Очаг землетрясения находился на глубине около 17 километров.

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В то же время Геодинамический институт Национальной обсерватории Афин после уточнения определил магнитуду в 4,7. По его оценкам, эпицентр находился в море в 57 километрах к юго-востоку от населенного пункта Гудурас в регионе Ласити, а очаг располагался на глубине 28,6 километра.

Таким образом, показатели могут различаться в зависимости от сети наблюдений и расчетов, которые используют сейсмологи.

Есть ли информация о разрушениях и пострадавших?

По последним доступным сообщениям греческих СМИ, информации о разрушениях или пострадавших в результате этого вечернего землетрясения не поступало. В то же время это не является подтверждением того, что толчки не ощущались на острове.

Информация о возможных последствиях землетрясения может уточняться по мере поступления дополнительных сообщений от местных служб и сейсмологических учреждений.

Стоит также отметить, что 2 ноября к юго-востоку от Крита были зафиксированы и другие подземные толчки. В частности, утром Геодинамический институт зарегистрировал землетрясение магнитудой 3,8. Его эпицентр находился примерно в 80 километрах к юго-востоку от Гудураса. Это было отдельное сейсмическое событие.

Почему у берегов Крита регулярно происходят землетрясения

Отметим, что Крит расположен в сейсмически активном регионе Средиземноморья, где землетрясения связаны с движением тектонических плит. Поэтому в этом районе регулярно фиксируются подземные толчки различной силы.

Африканская плита постепенно движется на север и погружается под Эгейскую часть Евразийской плиты. Этот процесс называется субдукцией. Именно он является одним из главных факторов, вызывающих землетрясения в районе южной Греции и на острове Крит.

В зоне соприкосновения плит земная кора постоянно деформируется. Вдоль разломов накапливается напряжение, которое время от времени высвобождается в виде подземных толчков. Землетрясения могут возникать как непосредственно в зоне погружения Африканской плиты, так и на других активных разломах в земной коре Крита и окружающего морского дна. Из-за сложного геологического строения региона подземные толчки здесь могут происходить на различной глубине.

Сейсмическая активность характерна не только для Крита, но и для всего Эгейского региона. На движение земной коры здесь влияют сразу несколько процессов: сближение Африканской и Евразийской плит, движение Эгейского региона относительно соседних тектонических блоков и деформации вдоль многочисленных разломов. Поэтому землетрясения фиксируются как на суше, так и в море вокруг греческих островов.

Что делать во время землетрясения

Землетрясение может застать врасплох дома, на улице или за рулем, поэтому важно знать, как действовать в первые секунды подземных толчков. Геологическая служба США (USGS) объясняет, как защитить себя от травм, где искать безопасное укрытие и почему во время землетрясения не стоит спешить выбегать из здания. Специалисты также обращают внимание на правила поведения после окончания толчков, когда сохраняется риск повторного землетрясения.

Если вы находитесь в помещении:

не выбегайте из здания во время толчков: лестницы могут быть опасны, а с фасадов могут падать обломки;

опуститесь на пол, спрячьтесь под прочным столом или партой и держитесь за ножку, чтобы укрытие не сдвинулось;

если поблизости нет стола, присядьте у внутренней стены, подальше от окон, зеркал, стеклянных дверей и высокой мебели;

прикройте голову и шею руками, подушкой или другим доступным предметом;

не пользуйтесь лифтом и не стойте в дверном проёме, если он не укреплён специально.

Если вы находитесь на улице:

отойдите от зданий, балконов, фонарей, деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач;

найдите открытое место, где нет предметов, которые могут упасть;

оставайтесь там, пока толчки не прекратятся.

Если вы находитесь в автомобиле:

остановитесь в безопасном месте, не создавая препятствий для движения;

не останавливайтесь под мостами, эстакадами, возле зданий или линий электропередач;

оставайтесь в автомобиле, пока толчки не прекратятся.

Напомним, в ночь на 30 октября в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 — подземные толчки произошли на глубине 8 километров.

Кроме того, Фокус сообщал, что 17 сентября во Львовской области было зарегистрировано землетрясение магнитудой 2,0. Подземные толчки произошли в Самборском районе на глубине 3 км.

Кстати, проверить информацию о зарегистрированных подземных толчках в Украине можно также на карте сейсмического мониторинга Главного центра специального контроля.