Біля популярного курорту Греції зафіксували сильний землетрус: що відомо

Популярний грецький острів Крит опинився поблизу епіцентру землетрусу магнітудою 5,1 — підземні поштовхи зафіксували в Середземному морі, за понад 100 кілометрів від узбережжя.

У понеділок, 2 листопада, поблизу грецького острова Крит зафіксували відчутні підземні поштовхи. Землетрус зареєстрував Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

За даними сейсмологів, землетрус стався о 18:49 за місцевим часом, що відповідає 16:49 UTC.

Сейсмологи по-різному оцінили силу землетрусу

Дані різних сейсмологічних служб щодо цього поштовху дещо відрізняються.

Так, EMSC повідомив про магнітуду 5,1. Також, за оцінкою фахівців центру, епіцентр землетрусу розташовувався приблизно за 115 кілометрів на південний схід від Ієрапетри — міста на південному узбережжі Криту. Осередок землетрусу залягав на глибині близько 17 кілометрів.

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Водночас Геодинамічний інститут Національної обсерваторії Афін після уточнення визначив магнітуду 4,7. За його оцінкою, епіцентр був у морі за 57 кілометрів на південний схід від населеного пункту Гудурас у регіоні Ласіті, а осередок залягав на глибині 28,6 кілометра.

Отже, показники можуть відрізнятися залежно від мережі спостережень і розрахунків, які використовують сейсмологи.

Чи є інформація про руйнування та постраждалих

Станом на останні доступні повідомлення грецьких медіа, інформації про руйнування або постраждалих унаслідок цього вечірнього землетрусу не надходило. Водночас це не є підтвердженням того, що поштовхи не відчувалися на острові.

Інформація про можливі наслідки землетрусу може уточнюватися після додаткових повідомлень місцевих служб і сейсмологічних установ.

Варто також зазначити, що 2 листопада на південний схід від Криту фіксували й інші підземні поштовхи. Зокрема, вранці Геодинамічний інститут зареєстрував землетрус магнітудою 3,8. Його епіцентр розташовувався приблизно за 80 кілометрів на південний схід від Гудураса. Це була окрема сейсмічна подія.

Чому біля Криту регулярно стаються землетруси

Зазначимо, що Крит розташований у сейсмічно активному регіоні Середземномор’я, де землетруси пов’язані з рухом тектонічних плит. Тому підземні поштовхи різної сили в цьому районі фіксують регулярно.

Африканська плита поступово рухається на північ і занурюється під Егейську частину Євразійської плити. Цей процес називають субдукцією. Саме він є одним із головних чинників землетрусів у районі південної Греції та острова Крит.

У зоні контакту плит земна кора постійно деформується. Уздовж розломів накопичується напруження, яке час від часу вивільняється у вигляді підземних поштовхів. Землетруси можуть виникати як безпосередньо в зоні занурення Африканської плити, так і на інших активних розломах у земній корі Криту та навколишнього морського дна. Через складну геологічну будову регіону підземні поштовхи тут можуть відбуватися на різній глибині.

Сейсмічна активність характерна не лише для Криту, а й для ширшого Егейського регіону. На рух земної кори тут впливають одразу кілька процесів: зближення Африканської та Євразійської плит, рух Егейського регіону відносно сусідніх тектонічних блоків і деформації вздовж численних розломів. Тому землетруси фіксують як на суші, так і в морі навколо грецьких островів.

Що робити під час землетрусу

Землетрус може застати зненацька вдома, на вулиці або за кермом, тому важливо знати, як діяти в перші секунди підземних поштовхів. Геологічна служба США (USGS) пояснює, як захистити себе від травм, де шукати безпечне укриття та чому під час землетрусу не варто поспішати вибігати з будівлі. Фахівці також наголошують на правилах поведінки після завершення поштовхів, коли зберігається ризик повторного землетрусу.

Якщо ви перебуваєте в приміщенні:

не вибігайте з будівлі під час поштовхів: сходи можуть бути небезпечними, а фасади й уламки — падати;

опустіться на підлогу, сховайтеся під міцним столом або партою та тримайтеся за ніжку, щоб укриття не змістилося;

якщо поблизу немає столу, присядьте біля внутрішньої стіни, подалі від вікон, дзеркал, скляних дверей і високих меблів;

прикрийте голову й шию руками, подушкою або іншим доступним предметом;

не користуйтеся ліфтом і не ставайте у дверному отворі, якщо він не є спеціально укріпленим.

Якщо ви перебуваєте на вулиці:

відійдіть від будівель, балконів, ліхтарів, дерев, рекламних конструкцій і ліній електропередач;

знайдіть відкрите місце, де немає предметів, які можуть упасти;

залишайтеся там, поки поштовхи не припиняться.

Якщо ви перебуваєте в автомобілі:

зупиніться в безпечному місці, не створюючи перешкод для руху;

не зупиняйтеся під мостами, естакадами, біля будівель або ліній електропередач;

залишайтеся в автомобілі, доки поштовхи не припиняться.

Нагадаємо, у ніч проти 30 жовтня на Полтавщині зафіксували землетрус магнітудою 3,2 — підземні поштовхи сталися на глибині 8 кілометрів.

Також Фокус повідомляв, що 17 вересня на Львівщині зареєстрували землетрус магнітудою 2,0. Підземні поштовхи сталися в Самбірському районі на глибині 3 км.

До речі, перевірити інформацію про зареєстровані підземні поштовхи в Україні також можна на карті сейсмічного моніторингу Головного центру спеціального контролю.