КНДР испытала ракету с необычной боеголовкой: чем она опасна

Северная Корея провела испытания ракеты с боеголовкой, которая, по заявлениям Пхеньяна, способна нанести удар по территории площадью до шести гектаров, а также проверила её способность атаковать цели с воздуха.

2 ноября Северная Корея провела испытания боевой части стратегической крылатой ракеты, а также проверила её способность наносить вертикальный удар по цели. По утверждению северокорейских военных, боеголовка может поражать территорию площадью от 5 до 6 гектаров. О результатах испытаний государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило 3 ноября.

Итак, как сообщает KCNA, испытания организовало Главное управление ракетных войск КНДР. За его ходом наблюдал генерал Ким Чон Сик — член Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи и первый заместитель начальника одного из отделов её Центрального комитета.

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Одной из главных задач была проверка мощности так называемой рассеивающей боевой части среднего размера. Фактически речь идет о кассетном боеприпасе. Внутри такой боевой части размещено множество более мелких взрывных элементов — суббоеприпасов. Во время взрыва они разлетаются по определенной площади и могут поражать сразу несколько целей. Такой тип боеприпаса предназначен для поражения определенной площади, а не только одной точечной цели.

В КНДР заявили, что боевая часть, установленная на крылатой ракете, способна нанести удар с высокой плотностью поражения по территории площадью от 5 до 6 гектаров. Это примерно 50–60 тысяч квадратных метров.

В то же время на данный момент нет независимых подтверждений заявленной мощности боеголовки. Поэтому приведённые площади поражения и заявленные возможности ракеты следует рассматривать именно как данные северокорейских властей, а не как независимо установленные её характеристики.

Кроме того, КНДР провела испытание вертикального удара

Еще одной задачей испытаний стала проверка возможностей крылатой ракеты при вертикальном ударе. По данным ЦТАК, специалисты работали над улучшением маневренности ракеты на заключительном участке полета — непосредственно перед поражением цели.

В северокорейском ракетном управлении утверждают, что усовершенствование учитывает природные и географические особенности местности, где расположена цель. Однако конкретные технические характеристики ракеты, траекторию её полёта и подробности испытаний Пхеньян не раскрыл.

Также неизвестно, какую именно модель крылатой ракеты испытывали и планируют ли в ближайшее время передать такие боеприпасы воинским подразделениям.

2 ноября КНДР провела испытания боевой части стратегической крылатой ракеты Фото: KCNA

Накануне Северная Корея провела испытания кассетной боевой части

Нынешние испытания состоялись вскоре после очередной проверки северокорейского вооружения. Так, 31 октября КНДР испытала кассетную боевую часть, предназначенную для тактических баллистических ракет. Об этом ЦТАК сообщило 1 ноября.

По заявлению северокорейского ракетного управления, тогда проверялись боевые возможности и мощность боеголовки стандартного типа № 2. В Пхеньяне утверждали, что она способна поражать цели на площади от 12 до 13 гектаров.

Что заявляют в Пхеньяне

В ракетном управлении КНДР объяснили необходимость разработки новых систем вооружения потребностью в укреплении оборонного потенциала страны.

"Необходимость разработки разнообразных систем вооружения актуальна как никогда. Это связано с тем, что наши вооружённые силы должны обеспечивать безопасность страны и сдерживать все виды угроз", — заявил представитель ведомства, которого цитирует ЦТАК.

Напомним, что 29 октября Северная Корея запустила более 10 баллистических ракет малой дальности в направлении Восточного моря, усилив напряженность в регионе. Южная Корея, США и Япония обменялись разведывательными данными по этому инциденту.

Кроме того, "Фокус" писал о том, как президент США Дональд Трамп объяснил, почему КНДР может обладать ядерным оружием, а Иран — нет.

"Ким Чен Ын уважает меня и симпатизирует мне", — заявил американский лидер, добавив, что пока он находится в Белом доме, с северокорейским диктатором "всё будет в порядке".

Дональд Трамп вновь назвал лидера КНДР Ким Чен Ына своим "другом". По словам американского президента, северокорейский лидер не слишком благосклонно относится к большинству мировых политиков, однако самого Трампа, по его мнению, считает одним из немногих, кто ему действительно нравится.