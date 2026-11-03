КНДР випробувала ракету з незвичайною боєголовкою: чим вона небезпечна

Північна Корея випробувала ракету з боєголовкою, яка, за заявами Пхеньяна, здатна накрити ударом одразу до шести гектарів території, а також перевірила її здатність атакувати цілі згори.

Північна Корея 2 листопада провела випробування бойової частини стратегічної крилатої ракети, а також перевірила її здатність завдавати вертикального удару по цілі. За твердженням північнокорейських військових, боєголовка може уражати територію площею від 5 до 6 гектарів. Про результати випробувань державне Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК) повідомило 3 листопада.

Отже, за повідомленням KCNA, випробування організувало Головне управління ракетного управління КНДР. За його перебігом спостерігав генерал Кім Чон Сік — член Центральної військової комісії Трудової партії Кореї та перший заступник завідувача одного з відділів її Центрального комітету.

Видео дня

Одним із головних завдань була перевірка потужності так званої розсіювальної бойової частини середнього розміру. Фактично йдеться про касетний боєприпас. Усередині такої бойової частини розміщено багато менших вибухових елементів — суббоєприпасів. Під час вибуху вони розлітаються на певній площі та можуть уражати одразу кілька цілей. Такий тип боєприпасу призначений для ураження певної площі, а не лише однієї точкової цілі.

У КНДР заявили, що встановлена на крилатій ракеті бойова частина здатна з високою щільністю ураження накрити територію площею від 5 до 6 гектарів. Це приблизно 50–60 тисяч квадратних метрів.

Водночас наразі немає незалежних підтверджень заявленої потужності боєголовки. Тому наведені площі ураження та заявлені можливості ракети слід розглядати саме як дані північнокорейської влади, а не як незалежно встановлені її характеристики.

Окремо КНДР перевіряла вертикальний удар

Ще одним завданням випробувань стала перевірка можливостей крилатої ракети під час вертикального удару. За даними ЦТАК, фахівці працювали над поліпшенням маневреності ракети на кінцевій ділянці польоту — безпосередньо перед ураженням цілі.

У північнокорейському ракетному управлінні стверджують, що вдосконалення враховує природні та географічні особливості місцевості, де розташована ціль. Однак конкретних технічних характеристик ракети, траєкторії її польоту та подробиць випробувань Пхеньян не розкрив.

Також невідомо, яку саме модель крилатої ракети випробовували та чи планують найближчим часом передавати такі боєприпаси військовим підрозділам.

КНДР 2 листопада провела випробування бойової частини стратегічної крилатої ракети Фото: KCNA

Напередодні Північна Корея випробувала касетну бойову частину

Нинішні випробування відбулися невдовзі після іншої перевірки північнокорейського озброєння. Так, 31 жовтня КНДР випробувала касетну бойову частину, призначену для тактичних балістичних ракет. Про це ЦТАК повідомляло 1 листопада.

За заявою північнокорейського ракетного управління, тоді перевіряли бойові можливості та потужність боєголовки стандартного типу № 2. У Пхеньяні стверджували, що вона здатна уражати цілі на площі від 12 до 13 гектарів.

Що заявляють у Пхеньяні

У ракетному управлінні КНДР пояснили необхідність розробки нових систем озброєння потребою посилити оборонні можливості країни.

"Необхідність розробки різноманітних систем озброєння є нагальнішою, ніж будь-коли. Це пов'язано з тим, що наші збройні сили повинні захищати безпеку країни та стримувати всі види загроз", — заявив представник відомства, якого цитує ЦТАК.

Нагадаємо, що 29 жовтня Північна Корея запустила понад 10 балістичних ракет малої дальності в напрямку Східного моря, посиливши напруженість у регіоні. Південна Корея, США та Японія обмінялися розвідувальними даними щодо цього інциденту.

Також Фокус писав, як президент США Дональд Трамп пояснив, чому КНДР може мати ядерну зброю, а Іран — ні.

"Кім Чен Ин поважає мене і симпатизує мені", — заявив американський лідер, додавши, що поки він перебуває в Білому домі, з північнокорейським диктатором "все буде гаразд".

Дональд Трамп знову назвав лідера КНДР Кім Чен Ина своїм "другом". За словами американського президента, північнокорейський керівник не надто прихильно ставиться до більшості світових політиків, однак самого Трампа, на його думку, вважає одним із небагатьох, хто йому справді подобається.