Трамп объяснил, какую страну он возглавит, если американцы "устанут" от него (видео)

Президент США Дональд Трамп активно дает комментарии журналистам в день начала голосования на промежуточных выборах в Сенат и Конгресс. Трамп уже успел заявить, какой страной он собирается возглавить в случае, если граждане "устанут" от него.

В интервью Fox News лидер США заявил, что собирается переехать в Израиль и стать там премьер-министром.

"Мой рейтинг одобрения в Израиле составляет 99%, можете в это поверить? Более того, если людям когда-нибудь надоеду я в США, я перееду в Израиль и стану премьер-министром", — сказал Трамп.

В то же время американский президент заявил, что полностью удовлетворён положением дел в стране. По его мнению, "всё идёт хорошо".

"Нефть, вы видели, вчера упала на 10 долларов — это рекорд. Она упала на 10 долларов. И мы полностью контролируем ситуацию с помощью военно-морской блокады Ормузского пролива. То есть всё идёт хорошо. Все снова нас уважают", — отметил президент США.

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Журналисты CNN считают, что это не обязательно та реальность, которую ощущают многие американцы, идущие сегодня на избирательные участки.

Ранее мы писали, что накануне промежуточных выборов в США российские власти запустили секретную кампанию по оказанию влияния в интернете. Ее цель — сформировать общественное мнение и подорвать позиции как демократов, так и республиканцев, выступающих в поддержку Украины.

Кроме того, мы рассказывали, что такое промежуточные выборы в Конгресс США и почему речь здесь идет не совсем о выборах.