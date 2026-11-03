Трамп пояснив, яку країну очолить, якщо американці від нього "втомляться" (відео)

Президент США Дональд Трамп активно роздає журналістам коментарі в день початку голосування на проміжних виборах в Сенат та Конгрес. Трамп вже встиг заявити, яку країну збирається очолити у випадку "втомленості" громадян від нього.

В коментарі Fox News лідер США сказав, що збирається переїхати жити до Ізраїлю і стати там прем'єром.

"Мій рейтинг схвалення в Ізраїлі становить 99%, можете в це повірити? Навіть більше, якщо людям колись набридну я в США, я переїду до Ізраїлю і стану прем'єр-міністром", — сказав Трамп.

Водночас американський президент заявив, що цілком задоволений станом справ у країні. На його думку "все йде добре".

"Нафта, ви бачили, нафта вчора впала на 10 доларів — рекорд. Вона впала на 10 доларів. І ми маємо повний контроль за допомогою військово-морської блокади над Ормузькою протокою. Тобто все йде добре. Усі знову нас поважають", — зазначив президент США.

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Журналісти CNN вважають, що це не обов'язково та реальність, яку відчувають багато американців, які сьогодні йдуть на виборчі дільниці.

Раніше ми писали, що напередодні проміжних виборів у США російська влада запустила таємну кампанію щодо впливу в інтернеті. Її мета — сформувати громадську думку та підірвати позиції як демократів, так і республіканців, які виступають на підтримку України.

Крім того, ми розповідали, що таке проміжні вибори до Конгресу США, і чому це не зовсім про вибори.