Трамп пояснив, яку країну очолить, якщо американці від нього "втомляться" (відео)
Президент США Дональд Трамп активно роздає журналістам коментарі в день початку голосування на проміжних виборах в Сенат та Конгрес. Трамп вже встиг заявити, яку країну збирається очолити у випадку "втомленості" громадян від нього.
В коментарі Fox News лідер США сказав, що збирається переїхати жити до Ізраїлю і стати там прем'єром.
"Мій рейтинг схвалення в Ізраїлі становить 99%, можете в це повірити? Навіть більше, якщо людям колись набридну я в США, я переїду до Ізраїлю і стану прем'єр-міністром", — сказав Трамп.
Водночас американський президент заявив, що цілком задоволений станом справ у країні. На його думку "все йде добре".
"Нафта, ви бачили, нафта вчора впала на 10 доларів — рекорд. Вона впала на 10 доларів. І ми маємо повний контроль за допомогою військово-морської блокади над Ормузькою протокою. Тобто все йде добре. Усі знову нас поважають", — зазначив президент США.
Журналісти CNN вважають, що це не обов'язково та реальність, яку відчувають багато американців, які сьогодні йдуть на виборчі дільниці.
Раніше ми писали, що напередодні проміжних виборів у США російська влада запустила таємну кампанію щодо впливу в інтернеті. Її мета — сформувати громадську думку та підірвати позиції як демократів, так і республіканців, які виступають на підтримку України.
Крім того, ми розповідали, що таке проміжні вибори до Конгресу США, і чому це не зовсім про вибори.