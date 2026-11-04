В России скончался создатель "Новичка", имя которого всплыло после отравлений Скрипалей и Навального

Владимир Углев помогал создавать яд, которым впоследствии были отравлены Сергей Скрипаль и Алексей Навальный, а позже он консультировал журналистов, расследовавших его применение российскими спецслужбами.

Стало известно о смерти российского химика Владимира Углева, который участвовал в разработке нервно-паралитических ядов группы "Новичок". Ему было 80 лет. По данным издания The Insider, консультантом которого он ранее являлся, ученый скончался 26 октября 2026 года, однако о его смерти сообщили только 3 ноября.

Информация о причинах его смерти пока не обнародована. По данным журналистов, последние годы Углев жил в Анапе.

Учёный привлек к себе широкое внимание в 2018 году. Это произошло после отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Тогда химик дал ряд интервью, в которых рассказывал о своей работе над нервно-паралитическими веществами и объяснял свойства "Новичка".

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В интервью Sky News в марте 2018 года Углев рассказал, что работал в лаборатории под руководством учёного Петра Кирпичова. По его словам, он лично создал два из четырёх веществ, которые впоследствии отнесли к группе "Новичок".

В 2020 году, после отравления Алексея Навального, Углев вновь дал комментарии по поводу этого вещества для средств массовой информации.

Кроме того, он консультировал журналистов The Insider в ходе подготовки расследований о разработке и производстве "Новичка" в России, а также о его возможном использовании российскими спецслужбами.

Что известно об этом учёном

Владимир Углев родился 20 сентября 1946 года в российском Кировске. В 1975 году окончил Московский химико-технологический институт имени Дмитрия Менделеева. Он получил образование по специальности "химия и технология биологически активных веществ".

После окончания учебы Углев работал старшим научным сотрудником в Вольском филиале Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Там он работал с 1975 по 1990 год. Это учреждение участвовало в разработке боевых отравляющих веществ.

По данным журналистов-расследователей, первые вещества группы "Новичок" разрабатывались также в 33-м Центральном научно-исследовательском испытательном институте Минобороны СССР в поселке Шиханы-2 Саратовской области. Углев работал над ними там до 1990 года.

Почему имя Углева связывают с делами Скрипалей и Навального

В марте 2018 года в британском Солсбери были отравлены бывший офицер российской военной разведки Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) провела независимый анализ образцов и подтвердила выводы британских специалистов относительно идентификации токсичного вещества. Британские власти заявили, что речь шла о нервно-паралитическом веществе группы "Новичок".

В ходе инцидента пострадали и другие люди. В частности, британка Дон Стерджесс скончалась после контакта с веществом, оставшимся в бутылке из-под духов.

В августе 2020 года стало известно об отравлении Алексея Навального во время перелёта в России. После его эвакуации в Германию лабораторные исследования выявили признаки воздействия нервно-паралитического вещества группы "Новичок". Это подтвердила и Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО). Организация сообщила, что в крови и моче Алексея Навального были обнаружены маркеры вещества, имеющие структурные характеристики, сходные с токсичными химикатами из группы "Новичок". В то же время ОЗХО уточнила, что конкретный обнаруженный ингибитор холинэстеразы не был включен в перечень химических веществ в приложении к Конвенции о запрещении химического оружия.

В феврале 2024 года Навальный скончался в российской колонии.

В июле 2026 года Великобритания объявила о введении санкций против российских учёных и учреждений, причастных к разработке химических веществ, которые, по данным британского правительства, использовались для отравления Навального и Дон Стерджесс. Лондон возложил ответственность за смерть Навального на российское государство.

Углев также консультировал журналистов The Insider в ходе подготовки расследований о разработке и применении "Новичка" российскими спецслужбами. В частности, издание опубликовало материал о том, кто и как производит эти вещества в России.

Что такое "Новичок" и почему его запретили

"Новичок" — это название группы высокотоксичных нервно-паралитических веществ. Они относятся к боевым отравляющим веществам, способным нарушать работу нервной системы.

Конвенция о запрещении химического оружия запрещает разработку, производство, накопление и применение химического оружия. В ноябре 2019 года государства-участники приняли поправки к перечню химических веществ, подпадающих под контроль в рамках Конвенции. Они вступили в силу 7 июня 2020 года. В перечень были добавлены, в частности, категории веществ, связанные с группой "Новичок".

Напомним, власти Великобритании ввели санкции против российского подразделения и его командира за применение "варварского химического оружия" на передовой в Украине.

Кроме того, Фокус сообщал, что войска РФ применяют ядовитые беспилотники, вызывающие химические ожоги.