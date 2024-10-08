"Варварское химическое оружие": Британия ввела санкции против командира подразделения ВС РФ

В британском МИД отметили, что российские войска открыто признали использование опасных химических веществ на передовой.

Related video

Власти Великобритании ввели санкции против российского подразделения и их командира за использование "варварского химического оружия" передовой в Украине. Об этом сообщает Sky News.

Британский МИД заявил, что российские войска "открыто признали применение опасного химического оружия на поле боя". Есть множество сообщений о "применении на передовой средств борьбы с беспорядками и токсичного удушающего вещества хлорпикрина", которое впервые использовалось в Первой мировой.

"Среди тех, кто сегодня подвергся санкциям, — войска радиологической, химической и биологической защиты ВС России и их лидер Игорь Кириллов, ответственный за помощь в развертывании этого варварского оружия", — говорится в сообщении британского ведомства.

Его глава Дэвид Лэмми отметил, что Кириллов также был важным рупором дезинформации Кремля, распространяя ложь, чтобы "скрыть позорное и опасное поведение России".

Санкции также наложены на две лаборатории Министерства обороны России за "оказание поддержки в разработке и развертывании этого бесчеловечного оружия для использования на передовой".

Напомним, что в 3-й ОШБр раскрыли тактику российских войск под Купянском: среди прочего применяется химоружие и системные "мясные" штурмы.

Также сообщалось, что войска РФ применяют ядовитые беспилотники, вызывающие химические ожоги.