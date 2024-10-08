"Варварська хімічна зброя": Британія ввела санкції проти командира підрозділу ЗС РФ

У британському МЗС зазначили, що російські війська відкрито визнали використання небезпечних хімічних речовин на передовій.

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Влада Великої Британії запровадила санкції проти російського підрозділу та їхнього командира за використання "варварської хімічної зброї" на передовій в Україні. Про це повідомляє Sky News.

Британське МЗС заявило, що російські війська "відкрито визнали застосування небезпечної хімічної зброї на полі бою". Є безліч повідомлень про "застосування на передовій засобів боротьби з заворушеннями й токсичної задушливої речовини хлорпікрину", яку вперше використовували в Першій світовій.

"Серед тих, хто сьогодні зазнав санкцій, — війська радіологічного, хімічного та біологічного захисту ЗС Росії та їхній лідер Ігор Кирилов, відповідальний за допомогу в розгортанні цієї варварської зброї", — ідеться в повідомленні британського відомства.

Його очільник Девід Леммі зазначив, що Кирилов також був важливим рупором дезінформації Кремля, поширюючи брехню, щоб "приховати ганебну і небезпечну поведінку Росії".

Санкції також накладено на дві лабораторії Міністерства оборони Росії за "надання підтримки в розробці та розгортанні цієї нелюдської зброї для використання на передовій".

Нагадаємо, що в 3-й ОШБр розкрили тактику російських військ під Куп'янськом: серед іншого застосовується хімзброя і системні "м'ясні" штурми.

Також повідомлялося, що війська РФ застосовують отруйні безпілотники, що викликають хімічні опіки.