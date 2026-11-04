У Росії помер творець "Новачка", ім"я якого спливло після отруєнь Скрипалів і Навального

Володимир Углєв допомагав створювати отруту, якою згодом отруїли Сергія Скрипаля та Олексія Навального, а пізніше консультував журналістів, які розслідували її використання російськими спецслужбами.

Стало відомо про смерть російського хіміка Володимира Углєва, який брав участь у розробленні нервово-паралітичних отруйних речовин групи "Новачок". Йому було 80 років. За даними видання The Insider, для розслідувань якого він раніше був консультантом, науковець помер 26 жовтня 2026 року, однак про його смерть повідомили лише 3 листопада.

Інформації про причини його смерті наразі не оприлюднили. За інформацією журналістів, останні роки Углєв жив в Анапі.

Широкої уваги науковець набув у 2018 році. Це сталося після отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у британському Солсбері. Тоді хімік дав низку інтерв’ю, в яких розповідав про свою роботу над нервово-паралітичними речовинами та пояснював властивості "Новачка".

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В інтерв’ю Sky News у березні 2018 року Углєв розповів, що працював у лабораторії під керівництвом ученого Петра Кирпічова. За його словами, він особисто створив дві з чотирьох речовин, які згодом віднесли до групи "Новачок".

У 2020 році, після отруєння Олексія Навального, Углєв знову коментував цю речовину для засобів масової інформації.

Крім того, він консультував журналістів The Insider під час підготовки розслідувань про розроблення та виробництво "Новачка" в Росії, а також його можливе використання російськими спецслужбами.

Що відомо про науковця

Володимир Углєв народився 20 вересня 1946 року в російському Кіровську. У 1975 році закінчив Московський хіміко-технологічний інститут імені Дмитра Менделєєва. Він здобув фах за спеціальністю "хімія і технологія біологічно активних речовин".

Після навчання Углєв працював старшим науковим співробітником у Вольській філії Державного науково-дослідного інституту органічної хімії та технології (ДержНДІОХТ). Там він працював із 1975-го до 1990 року. Ця установа брала участь у розробці бойових отруйних речовин.

За даними журналістів-розслідувачів, перші речовини групи "Новачок" розробляли також у 33-му Центральному науково-дослідному випробувальному інституті Міноборони СРСР у селищі Шихани-2 Саратовської області. Углєв працював над ними там до 1990 року.

Чому ім’я Углєва пов’язують зі справами Скрипалів і Навального

У березні 2018 року в британському Солсбері отруїли колишнього офіцера російської військової розвідки Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) провела незалежний аналіз зразків і підтвердила висновки британських фахівців щодо ідентифікації токсичної речовини. Британська влада заявила, що йшлося про нервово-паралітичну речовину групи "Новачок".

Під час інциденту також постраждали інші люди. Зокрема, британка Дон Стерджесс померла після контакту з речовиною, що залишилася в пляшці з-під парфумів.

У серпні 2020 року стало відомо про отруєння Олексія Навального під час перельоту в Росії. Після його евакуації до Німеччини лабораторні дослідження виявили ознаки впливу нервово-паралітичної речовини групи "Новачок". Це підтвердила й Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Організація повідомила, що в крові та сечі Олексія Навального було виявлено маркери речовини, які мають структурні характеристики, подібні до токсичних хімікатів із групи "Новачок". Водночас ОЗХЗ уточнила, що конкретний виявлений інгібітор холінестерази не був внесений до переліку хімікатів у додатку до Конвенції про заборону хімічної зброї.

У лютому 2024 року Навальний помер у російській колонії.

У липні 2026 року Велика Британія заявила про запровадження санкцій проти російських науковців та установ, причетних до розроблення хімічних речовин, які, за даними британського уряду, використовувалися для отруєння Навального та Дон Стерджесс. Лондон поклав відповідальність за смерть Навального на російську державу.

Углєв також консультував журналістів The Insider під час підготовки розслідувань про розробку та застосування "Новачка" російськими спецслужбами. Зокрема, видання опублікувало матеріал про те, хто і як виробляє ці речовини в Росії.

Що таке "Новачок" і чому його заборонили

"Новачок" — це назва групи високотоксичних нервово-паралітичних речовин. Вони належать до бойових отруйних речовин, здатних порушувати роботу нервової системи.

Конвенція про заборону хімічної зброї забороняє розробку, виробництво, накопичення та застосування хімічної зброї. У листопаді 2019 року держави-учасниці ухвалили зміни до переліку хімікатів, контрольованих у межах Конвенції. Вони набули чинності 7 червня 2020 року. До переліку додали, зокрема, категорії речовин, пов’язані з групою "Новачок".

Нагадаємо, влада Великої Британії запровадила санкції проти російського підрозділу та їхнього командира за використання "варварської хімічної зброї" на передовій в Україні.

Також Фокус писав, що війська РФ застосовують отруйні безпілотники, які викликають хімічні опіки.