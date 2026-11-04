Россию подозревают в кибератаках на холодильники в супермаркетах Европы, — Politico

Две крупные кибератаки на европейские супермаркеты, произошедшие в течение нескольких недель, выявили уязвимость критической инфраструктуры ЕС. Киберэксперты не исключают, что эти атаки могут быть частью гибридной войны России против Европы.

2 ноября в супермаркетах как минимум девяти стран ЕС вышло из строя холодильное оборудование. По всей видимости, это повторение кибератак, от которых 11–12 октября пострадали магазины во Франции. По сообщениям местных СМИ и представителей пострадавших торговых сетей, инциденты затронули магазины в Бельгии, Люксембурге, Швеции, Германии, Ирландии, Нидерландах, Эстонии, Финляндии и Румынии. Об одном инциденте сообщила даже сеть IKEA, сообщает Politico.

Хакеры атаковали супермаркеты в Европе

В некоторых магазинах сетей Delhaize, Colruyt, ICA и Coop температура в холодильниках и морозильных камерах удаленно повышалась до 50 градусов по Цельсию. В некоторых случаях это заметили только утром, ведь кибератака произошла ночью. Из-за этого торговым сетям пришлось списать продукты, утратившие пригодность к употреблению.

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Это уже вторая масштабная волна подобных инцидентов за короткий период. В октябре аналогичные кибератаки затронули сотни супермаркетов во Франции, а также торговые объекты в других странах Европы.

Кибератака на супермаркеты в Европе — почему подозревают Россию

Киберэксперты изучают возможную причастность российских государственных хакерских групп. В частности, руководитель компании по кибербезопасности Lupovis Ксавье Беллекенс заявил, что его исследователи обнаружили технические признаки, которые могут свидетельствовать об операции, связанной с Россией.

По его словам, злоумышленники обладали специализированными знаниями в области промышленных систем управления и технологий холодильного оборудования. Кроме того, серверы, которые использовались для атак на тестовые системы компании, ранее фигурировали в связи с российскими хакерскими группировками.

В то же время окончательных доказательств причастности Москвы пока нет. Эксперты отмечают, что за атаками могут стоять как государственные структуры, так и отдельные хакеры. Россию, наряду с Ираном, Китаем и Северной Кореей, считают одним из четырех государств, которые чаще всего осуществляют кибератаки на Европу при поддержке своего правительства.

"Неизвестно, кто стоит за этой атакой, и, возможно, это так и останется невыясненным", — отметила Катрин Эггерс, пресс-секретарь Бельгийского центра кибербезопасности. Она добавила, что её беспокоит рост числа подобных инцидентов, частично обусловленный развитием искусственного интеллекта.

"Все ИТ-системы потенциально уязвимы, а искусственный интеллект теперь может использоваться для успешной эксплуатации этих слабых мест — особенно со стороны опытных и хорошо подготовленных злоумышленников", — сказала она.

Аналитики отмечают, что в последние месяцы Россия активизировала свою кампанию гибридной войны. Это вынудило европейские столицы в рабочем порядке разрабатывать планы реагирования на масштабную гибридную атаку, которая может привести к гибели граждан ЕС — сценарий, вероятность которого постоянно растет.

Гибридная стратегия Кремля сочетает в себе вывод из строя критически важных служб с психологическим давлением, оставаясь при этом ниже порога полномасштабного военного нападения.

Напомним, что "Фокус" рассказывал о кибератаке на холодильники во Франции.

Кроме того, в сети распространяется информация о возможном масштабном взломе систем сети супермаркетов "АТБ" и утечке конфиденциальных данных.