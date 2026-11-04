РФ підозрюють у кібератаках на холодильники супермаркетів Європи, — Politico

Дві великі кібератаки на європейські супермаркети, що сталися протягом кількох тижнів, виявили вразливість критичної інфраструктури ЄС. Кіберексперти не виключають, що ці атаки можуть бути частиною гібридної війни Росії проти Європи.

2 листопада у супермаркетах щонайменше девеяти країн ЄС вийшло з ладу холодильне обладнання. Це, схоже, повторення кібератак, від яких 11–12 жовтня постраждали магазини у Франції. За повідомленнями місцевих ЗМІ та представників постраждалих торговельних мереж, інциденти торкнулися магазинів у Бельгії, Люксембурзі, Швеції, Німеччині, Ірландії, Нідерландах, Естонії, Фінляндії та Румунії. Про один інцидент повідомила навіть мережа IKEA, повідомляє Politico.

Хакери атакували супермаркети в Європі

У деяких магазинах мереж Delhaize, Colruyt, ICA та Coop температура холодильників і морозильних камер дистанційно підвищувалася до 50 градусів за Цельсієм. Подекуди це помітили лише вранці, адже кібератака сталась вночі. Через це торговельним мережам довелося списувати продукти, які втратили придатність.

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Це вже друга масштабна хвиля подібних інцидентів за короткий період. У жовтні аналогічні кібератаки вразили сотні супермаркетів у Франції, а також торговельні об'єкти в інших країнах Європи.

Кібератака на супермаркети в Європі – чому підозрюють Росію

Кіберфахівці досліджують можливу причетність російських державних хакерських груп. Зокрема, керівник компанії з кібербезпеки Lupovis Ксав'є Беллекенс заявив, що його дослідники виявили технічні ознаки, які можуть свідчити про операцію, пов'язану з Росією.

За його словами, зловмисники мали спеціалізовані знання промислових систем управління та технологій холодильного обладнання. Крім того, сервери, які використовували для атак на тестові системи компанії, раніше фігурували у зв'язку з російськими хакерськими угрупованнями.

Водночас остаточних доказів причетності Москви наразі немає. Експерти наголошують, що за атаками можуть стояти як державні структури, так і окремі хакери. Росію, поряд з Іраном, Китаєм та Північною Кореєю, вважають однією з чотирьох держав, які найчастіше здійснюють кібератаки на Європу за підтримки свого уряду.

"Невідомо, хто стоїть за цією атакою, і, можливо, це так і залишиться нез'ясованим", — зазначила Катрін Еггерс, речниця Бельгійського центру кібербезпеки. Вона додала, що її непокоїть зростання кількості таких інцидентів, частково зумовлене розвитком штучного інтелекту.

"Усі ІТ-системи потенційно вразливі, а штучний інтелект тепер може використовуватися для успішної експлуатації цих слабких місць — особливо з боку досвідчених і добре підготовлених зловмисників", — сказала вона.

Аналітики зазначають, що останніми місяцями Росія активізувала свою кампанію гібридної війни. Це змусило європейські столиці в робочому порядку розробляти плани реагування на масштабну гібридну атаку, яка може призвести до загибелі громадян ЄС — сценарій, імовірність якого дедалі зростає.

Гібридна стратегія Кремля поєднує виведення з ладу критично важливих служб із психологічним тиском, залишаючись при цьому нижче порогу повномасштабного військового нападу.

Нагадаємо, Фокус розповідав про кібератаку на холодильники у Франції.

Також у мережі поширюється інформація про ймовірний масштабний злам систем мережі супермаркетів "ATБ" та витік конфіденційних даних.