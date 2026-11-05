В России крупный маслозавод решил "самоликвидироваться": пожарам присвоили повышенный уровень опасности (видео)

Пожар вспыхнул на одном из крупных маслозаводов Центральной России — "Орелмасло": огонь охватил промышленное здание, а спасателям пришлось задействовать десятки человек и спецтехнику, чтобы не допустить распространения пламени на соседние здания.

В российском городе Орел вечером 4 ноября вспыхнул пожар на территории маслоэкстракционного завода АО "Орелмасло". Над промышленной зоной поднялся густой столб черного дыма. Информацию о возгорании обнародовал мониторинговый проект Exilenova+, который опубликовал видео с места происшествия.

"На заводе "Орелмасло" в Орле произошёл пожар. Это крупный маслоэкстракционный объект и один из ведущих производителей растительного масла в Центральной России", — говорилось в сообщении проекта.

Впоследствии Exilenova+ опубликовала дополнительные кадры, на которых виден пожар и густой дым над промышленной зоной.

Видео дня

Российские СМИ со ссылкой на региональное управление МЧС подтверждают пожар в Маслозаводском переулке.

"В Орле пожарные борются с возгоранием на производственном объекте. Пожару присвоен повышенный уровень сложности. Открытое горение ликвидировано, пламя локализовано. Пожарные спасли расположенные рядом здания. Тушение продолжается", — говорится в официальном сообщении МЧС в мессенджере "МАХ".

По данным российского управления МЧС Орловской области, на месте работают 20 спасателей и шесть единиц техники.

Что известно о компании "Орелмасло"

АО "Орелмасло" — маслоэкстракционный завод, специализирующийся на переработке масличных культур и являющийся одним из крупнейших производителей этой продукции в Центральном федеральном округе России.

На официальном сайте предприятия приведены следующие показатели производства:

ежегодно перерабатывалось более 400 тысяч тонн сырья;

около 270 тысяч тонн растительного масла производилось в год;

примерно 220 тысяч тонн шрота выпускалось ежегодно;

на предприятии работают более 300 человек.

"Орелмасло" работает не только на внутреннем российском рынке, но и на экспорт. Среди направлений поставок, указанных компанией на своём сайте, — Китай, Беларусь, страны Балтии, Казахстан и другие государства ближнего и дальнего зарубежья. По данным обзора экспорта Орловской области, опубликованного в 2024 году, на экспорт приходилось около 60 % выручки предприятия. В документе также указано, что компания поставляла за границу 136 тысяч тонн масла и 54 тысячи тонн шрота.

На официальном сайте компании указано, что первые упоминания о предприятии относятся к 1898 году. Тогда оно было создано на базе нескольких небольших частных маслобоен. В 1918 году завод был национализирован, а с 1920 года он работал как государственное предприятие по переработке семян конопли и льна. Во время Второй мировой войны производство было частично разрушено, но в августе 1943 года его работу возобновили.

В 1992 году предприятие было преобразовано в акционерное общество, и теперь это огромный промышленный комплекс с развитой инфраструктурой для приёма, хранения, переработки и отгрузки сырья и готовой продукции.

На данный момент нет подтверждённых данных о том, какие именно производственные мощности завода могли пострадать во время пожара, останавливалась ли работа завода и каков размер материального ущерба.

Также нет подтверждений того, что пожар стал следствием атаки или внешнего воздействия. Причина возгорания официально не установлена.

Напомним, 23 октября в российском Орле был атакован завод "Протон", который, по сообщениям СМИ, производит компоненты для ракетных комплексов "Искандер-М" и "Панцирь-С1". После объявления ракетной тревоги местные жители услышали около четырёх взрывов, а над промышленным объектом поднялся столб огня — среди возможных средств поражения называют украинскую ракету "Фламинго" и Storm Shadow.

Также Фокус сообщал, что в сентябре 2026 года Силы обороны Украины нанесли удар по нефтеперерабатывающим заводам "Башнефть-УНПЗ" в Уфе и Куйбышевскому НПЗ в Самаре, после чего на обоих предприятиях возникли пожары. Оба объекта производят топливо и нефтепродукты, которые, по данным Генштаба ВСУ, используются для обеспечения нужд российской армии.