У Росії вирішив "самоліквідуватися" великий олійний завод: пожежі надали підвищений ранг (відео)

Пожежа спалахнула на одному з великих олійних заводів Центральної Росії — "Орелмасло": вогонь охопив промислову будівлю, а рятувальникам довелося залучити десятки людей і спецтехніку, щоб не допустити поширення полум’я на сусідні споруди.

У російському місті Орел увечері 4 листопада спалахнула пожежа на території олійноекстракційного заводу АТ "Орелмасло". Над промисловою зоною піднявся густий стовп чорного диму. Інформацію про займання оприлюднив моніторинговий проєкт Exilenova+, який опублікував відео з місця події.

"На заводі "Орелмасло" в Орлі сталася пожежа. Це великий олійноекстракційний об’єкт і один із провідних виробників рослинної олії в Центральній Росії", — йшлося в повідомленні проєкту.

Згодом Exilenova+ оприлюднив додаткові кадри, на яких видно пожежу та густий дим над промисловою зоною.

Російські ЗМІ з посиланням на регіональне управління МНС підтверджують пожежу в Маслозаводському провулку.

Видео дня

"В Орлі пожежники борються із займанням на виробничому об’єкті. Пожежі присвоїли підвищений номер складності. Відкрите горіння ліквідовано, полум’я локалізовано. Пожежники врятували розташовані поруч будівлі. Гасіння триває", — сказано в офіційному повідомленні МНС у месенджері "МАХ".

За даними російського управління МНС Орловської області, на місці працюють 20 рятувальників і шість одиниць техніки.

Що відомо про підприємство "Орелмасло"

АТ "Орелмасло" — олійноекстракційний завод, який спеціалізується на переробці олійних культур і є одним з найбільших виробників цієї продукції в Центральному федеральному окрузі Росії.

На офіційному сайті підприємства наведені такі показники виробництва:

понад 400 тисяч тонн сировини перероблялося щороку;

близько 270 тисяч тонн рослинної олії вироблялося на рік;

приблизно 220 тисяч тонн шроту випускалося щороку;

на підприємстві працюють понад 300 людей.

"Орелмасло" працює не лише на внутрішній російський ринок, а й на експорт. Серед напрямків постачання, які компанія зазначає на своєму сайті, — Китай, Білорусь, країни Балтії, Казахстан та інші держави ближнього й далекого зарубіжжя. За даними експортного огляду Орловської області, оприлюдненого у 2024 році, на експорт припадало близько 60% виручки підприємства. У документі також зазначено, що компанія постачала за кордон 136 тисяч тонн олії та 54 тисячі тонн шроту.

На офіційному сайті компанії зазначено, що перші згадки про підприємство датуються 1898 роком. Тоді воно було створене на основі кількох невеликих приватних олійниць. У 1918 році завод націоналізували, а з 1920 року він працював як державне підприємство з переробки насіння конопель і льону. Під час Другої світової війни виробництво частково зруйнували, але в серпні 1943 року його роботу відновили.

У 1992 році підприємство перетворили на акціонерне товариство і тепер це величезний промисловий комплекс із розвиненою інфраструктурою для приймання, зберігання, переробки та відвантаження сировини й готової продукції.

Наразі немає підтверджених даних про те, які саме виробничі потужності заводу могли постраждати під час пожежі, чи зупинялася робота заводу та якими є матеріальні збитки.

Також немає підтверджень, що пожежа стала наслідком атаки або зовнішнього удару. Причину займання офіційно не встановлено.

Нагадаємо, 23 жовтня у російському Орлі було атаковано завод "Протон", який, за повідомленнями ЗМІ, виготовляє компоненти для ракетних комплексів "Іскандер-М" і "Панцир-С1". Після оголошення ракетної небезпеки місцеві жителі почули близько чотирьох вибухів, а над промисловим об’єктом здійнявся стовп вогню — серед можливих засобів ураження називають українську ракету "Фламінго" та Storm Shadow.

Також Фокус писав, що у вересні 2026 року Сили оборони України уразили нафтопереробні заводи "Башнефть-УНПЗ" в Уфі та Куйбишевський НПЗ у Самарі, після чого на обох підприємствах виникли пожежі. Обидва об’єкти виробляють пальне та нафтопродукти, які, за даними Генштабу ЗСУ, використовуються для забезпечення потреб російської армії.