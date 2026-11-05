Варшава приступила к созданию собственного арсенала вооружений: у границ Украины будут производить корейские ракеты

Польша переходит от закупок южнокорейского вооружения к собственному производству ракет — завод уже строится, а первые высокоточные боеприпасы планируется выпустить в 2029 году.

Южнокорейская оборонная компания Hanwha Aerospace приступила к строительству в Польше завода по производству управляемых ракет для реактивных систем залпового огня HOMAR-K. Это станет первым предприятием компании по выпуску управляемого ракетного вооружения в Европе. Завершение строительства ожидается в 2028 году, первая продукция — в конце 2029-го, а полноценный запуск производства — в 2030 году. О начале строительства 5 ноября сообщило южнокорейское издание The Korea Herald со ссылкой на компанию.

Итак, 4 ноября в городе Гожув-Велькопольский на западе Польши состоялась церемония закладки завода, который будет специализироваться на производстве управляемых ракет CGR-080 для реактивных систем залпового огня HOMAR-K.

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В Польше построят завод по производству управляемых ракет Hanwha Фото: Из открытых источников

Проект реализует совместное предприятие Hanwha WB Advanced System, созданное южнокорейской компанией Hanwha Aerospace и польской компанией WB Electronics, входящей в оборонную группу WB Group. Hanwha Aerospace владеет 51 % акций компании, а польская сторона — 49 %.

Южнокорейская компания будет передавать совместному предприятию технологии производства ракет в рамках лицензионного соглашения. В свою очередь, польская сторона обеспечит участие местной оборонной промышленности в производственном процессе.

Какие ракеты будут производить на новом заводе

Предприятие будет специализироваться на производстве управляемых ракет CGR-080. Их будут использовать в польских реактивных системах залпового огня HOMAR-K — локализованной версии южнокорейского комплекса Chunmoo.

CGR-080 — это высокоточная управляемая ракета калибра 239 мм с заявленной дальностью полета до 80 км. Она оснащена системой наведения GPS/INS, сочетающей спутниковую навигацию и инерциальную систему. По данным Hanwha Aerospace, круговое вероятное отклонение ракеты (CEP) составляет около 15 метров.

Еще 29 декабря 2025 года консорциум с участием Hanwha WB Advanced Systems и Hanwha Aerospace подписал контракт с Агентством вооружений Польши на производство и поставку ракет CGR-080.

Начало поставок запланировано на 2030 год.

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в обращении к участникам церемонии начала строительства назвал запуск проекта следующим этапом развития национального оборонного производства.

По его словам, контракт стоимостью около 14 млрд злотых, подписанный в конце 2025 года, переходит от стадии переговоров к практической реализации.

Министр также подчеркнул, что опыт войны в Украине продемонстрировал важность ракетной артиллерии, высокоточного поражения целей и стабильного снабжения войск боеприпасами.

По оценке польского министерства обороны, собственное производство должно снизить зависимость армии от внешних поставщиков и помочь обеспечить потребности войск в долгосрочной перспективе.

Сколько человек будет работать на предприятии

Новый завод должен стать не только производственной площадкой, но и частью развития польской оборонной промышленности.

Согласно информации Министерства национальной обороны Польши от 4 ноября 2026 года, на предприятии планируется создать более 200 рабочих мест. К производству также будут привлекаться польские компании и местные поставщики.

Кроме того, польская сторона рассматривает возможность использования производственных мощностей для обеспечения потребностей собственной армии и поставок продукции союзникам.

Какое отношение имеет завод к перевооружению Польши

Строительство предприятия является продолжением военно-промышленного сотрудничества Польши и Южной Кореи. В последние годы Варшава заключила крупные контракты на закупку южнокорейской военной техники.

В частности, речь идет о:

самоходные артиллерийские установки K9;

основные боевые танки K2;

реактивные системы залпового огня Chunmoo, польская версия которых получила название HOMAR-K.

Теперь сотрудничество переходит на следующий этап — локализацию производства ракетных боеприпасов. Это должно дать Польше возможность получать часть необходимых ракет непосредственно от собственного производителя, а не полагаться исключительно на импорт готовой продукции.

Таким образом, новый завод в Гожуве-Велькопольском должен стать одним из ключевых элементов перехода Польши от закупок южнокорейских ракетных систем к частичному самостоятельному обеспечению их боеприпасами.

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