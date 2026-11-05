Варшава взялася за власний арсенал озброєння: біля кордонів України вироблятимуть корейські ракети

Польща переходить від закупівлі південнокорейського озброєння до власного ракетного виробництва — завод уже будують, а перші високоточні боєприпаси планують випустити у 2029 році.

Південнокорейська оборонна компанія Hanwha Aerospace розпочала будівництво в Польщі заводу з виробництва керованих ракет для реактивних систем залпового вогню HOMAR-K. Це буде перше підприємство компанії з випуску керованого ракетного озброєння в Європі. Завершення будівництва очікують у 2028 році, першу продукцію — наприкінці 2029-го, а повноцінний запуск виробництва — у 2030 році. Про початок будівництва 5 листопада повідомило південнокорейське видання The Korea Herald із посиланням на компанію.

Отож, 4 листопада у місті Гожув-Велькопольський на заході Польщі відбулась церемонія закладення заводу, який спеціалізуватиметься на виробництві керованих ракет CGR-080 до реактивних систем залпового вогню HOMAR-K.

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У Польщі побудують завод із виробництва керованих ракет Hanwha Фото: З відкритих джерел

Проєкт реалізує спільне підприємство Hanwha WB Advanced System, створене південнокорейською Hanwha Aerospace та польською WB Electronics, яка входить до оборонної групи WB Group. Hanwha Aerospace володіє 51% компанії, а польська сторона — 49%.

Південнокорейська компанія передаватиме спільному підприємству технології виготовлення ракет за ліцензійною угодою. В свою чергу польська сторона забезпечуватиме участь місцевої оборонної промисловості у виробничому процесі.

Які ракети виготовлятимуть на новому заводі

Підприємство спеціалізуватиметься на виробництві керованих ракет CGR-080. Їх використовуватимуть у польських реактивних системах залпового вогню HOMAR-K — локалізованій версії південнокорейського комплексу Chunmoo.

CGR-080 — це високоточна керована ракета калібру 239 мм із заявленою дальністю польоту до 80 км. Вона оснащена системою наведення GPS/INS, яка поєднує супутникову навігацію та інерціальну систему. За даними Hanwha Aerospace, кругове ймовірне відхилення ракети (CEP) становить близько 15 метрів.

Ще 29 грудня 2025 року консорціум за участю Hanwha WB Advanced Systems та Hanwha Aerospace підписав контракт з Агентством озброєнь Польщі на виробництво і постачання ракет CGR-080.

Початок поставок запланований на 2030 рік.

Польський віцепрем'єр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш у зверненні до учасників церемонії початку будівництва назвав запуск проєкту наступним етапом розвитку національного оборонного виробництва.

За його словами, контракт вартістю близько 14 млрд злотих, підписаний наприкінці 2025 року, переходить від домовленостей до практичної реалізації.

Міністр також наголосив, що досвід війни в Україні продемонстрував важливість ракетної артилерії, високоточного ураження цілей і стабільного забезпечення військ боєприпасами.

За оцінкою польського оборонного відомства, власне виробництво має зменшити залежність армії від зовнішніх постачальників і допомогти забезпечувати потреби військ у довгостроковій перспективі.

Скільки людей працюватимуть на підприємстві

Новий завод має стати не лише виробничим майданчиком, а й частиною розвитку польської оборонної промисловості.

За інформацією Міністерства національної оборони Польщі від 4 листопада 2026 року, на підприємстві планують створити понад 200 робочих місць. До виробництва також залучатимуть польські компанії та місцевих постачальників.

Окремо польська сторона розглядає можливість використання виробничих потужностей для забезпечення потреб власної армії та постачання продукції союзникам.

Як завод пов'язаний із переозброєнням Польщі

Будівництво підприємства є продовженням військово-промислової співпраці Польщі та Південної Кореї. Останніми роками Варшава уклала масштабні контракти на придбання південнокорейської військової техніки.

Зокрема, йдеться про:

самохідні артилерійські установки K9;

основні бойові танки K2;

реактивні системи залпового вогню Chunmoo, польська версія яких отримала назву HOMAR-K.

Тепер співпраця переходить до наступного етапу — локалізації виробництва ракетних боєприпасів. Це має дати Польщі можливість отримувати частину необхідних ракет безпосередньо від власного виробника, а не покладатися виключно на імпорт готової продукції.

Отже, новий завод у Гожуві-Велькопольському має стати одним із ключових елементів переходу Польщі від закупівлі південнокорейських ракетних систем до часткового самостійного забезпечення їх боєприпасами.

Нагадаємо, днями КНДР випробувала крилату ракету з незвичайною бойовою частиною, яка, за заявами Пхеньяна, здатна накривати вибухами територію площею до 6 гектарів. Йдеться про касетну боєголовку із суббоєприпасами, які розлітаються на значній площі, а також Північна Корея перевірила можливість завдавати ударів по цілях згори.

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