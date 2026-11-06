Германия реформирует армию: Бундесвер возглавит генерал, знающий цену войны с РФ

Генерал, который ранее координировал военную помощь Украине и изучал опыт войны с Россией, теперь станет высшим военным руководителем Германии и будет отвечать за стратегическое развитие Бундесвера.

В Германии меняется руководство вооружённых сил. Новым генеральным инспектором Бундесвера станет генерал-лейтенант Кристиан Фройдинг, который хорошо знаком с украинским опытом противостояния российской агрессии, ведь ранее он координировал работу специального штаба по вопросам Украины при Министерстве обороны ФРГ. О кадровом решении 5 ноября сообщило Министерство обороны Германии.

55-летний Кристиан Фройдинг вступит в новую должность в феврале 2027 года, сменив генерала Карстена Броера, который должен занять пост председателя Военного комитета НАТО. Соответствующее решение принял министр обороны Борис Писториус.

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"Бундесверу нужна сильная, умная и убедительная личность во главе", — пояснил министр своё решение.

После перехода Фройдинга на новую должность именно он станет самым высокопоставленным по воинскому званию представителем Бундесвера. В качестве генерального инспектора он будет отвечать за стратегическое развитие немецких вооружённых сил, определение их военного потенциала и общее военное планирование.

Кто такой Кристиан Фройдинг

Кристиан Фройдинг в настоящее время возглавляет сухопутные войска Германии — в октябре 2025 года министр обороны Борис Писториус поручил ему эту миссию.

До этого он занимал ряд руководящих должностей в Министерстве обороны, в частности отвечал за координацию военной поддержки Украины. Так, в 2022 году, после начала полномасштабной российской агрессии, Фройдинг возглавил специальный штаб по вопросам Украины при министерстве обороны Германии. Его задачей была координация военной поддержки Украины со стороны Германии.

На этой должности генерал занимался координацией военной помощи и отслеживал изменения в характере боевых действий. В частности, он анализировал новые технологии, которые Украина и Россия применяли на поле боя, и делал выводы о том, как этот опыт может повлиять на обороноспособность Германии.

В 2023–2025 годах Фройдинг возглавлял вновь созданный планово-командный штаб Министерства обороны Германии.

55-летний Кристиан Фройдинг Фото: фото REUTERS

Какие изменения Фройдинг вводил в немецкой армии

На посту командующего сухопутными войсками генерал уделил внимание модернизации армии и внедрению технологий, актуальность которых особенно проявилась во время российско-украинской войны.

Одним из таких решений стало создание первого в составе сухопутных войск Германии полка беспилотных систем. Речь идет о развитии направления, которое приобрело особое значение в современных боевых действиях.

Министр обороны Борис Писториус особо отметил эту работу. По его словам, Фройдинг сумел быстро определить необходимые изменения, опираясь на опыт войны России против Украины, и внедрить их в немецкой армии.

Писториус также подчеркнул, что новый генеральный инспектор должен возглавить работу по стратегическому развитию Бундесвера и укреплению его потенциала за счет новых военных возможностей.

Военная карьера и образование нового руководителя Бундесвера

Кристиан Фройдинг имеет военное образование по специальности "разведка сухопутных войск", а также научную подготовку в области политологии.

За годы службы он занимал различные командные должности. В частности, был командиром роты, батальона и бригады. Также проходил службу в международных миссиях в Боснии и Герцеговине в рамках операции SFOR и в Афганистане в составе миссии ISAF.

Кроме того, Фройдинг окончил курсы Генерального штаба в Германии и Великобритании. Работал в штабе дивизии, а также в Министерстве обороны ФРГ.

В 2017–2019 годах он был адъютантом тогдашнего министра обороны Германии.

Напомним, Германия планирует закупить первую партию украинских крылатых ракет "Барс" с дальностью полета до 1000 км для испытаний в Бундесвере. Если испытания пройдут успешно, Берлин может заказать ещё несколько сотен ракет, которые Украина уже использует для нанесения ударов по военным и энергетическим объектам России.

Кроме того, Фокус сообщал, что Германия отменила льготы для военнообязанных украинцев.