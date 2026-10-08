Германия отменила защиту для военнообязанных украинцев: новые требования (документ)

Правительство Германии утвердило поправки к нормативно-правовому акту о предоставлении временной защиты украинцам, которые могут находиться на территории страны по упрощенной процедуре. В документе изменили крайний срок подачи заявления о предоставлении защиты, который перенесли на 4 декабря 2027 года, и ввели ограничения для военнообязанных.

Новое решение Бундестага появилось на правительственном портале днём 8 октября. Документ касается граждан Украины, которые уже получили временную защиту или могут подать заявку в ближайшее время. Указано, что военнообязанные украинцы для получения статуса в Германии должны представить доказательство того, что они выполнили обязательства перед украинской армией и не подлежат призыву.

Документ о временной защите украинцев в Германии — это "Девятое постановление о внесении изменений в Переходное постановление о проживании лиц из Украины от 30 сентября 2026 года", опубликованное в правительственном вестнике 8 октября.

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Изменения для военнообязанных украинцев:

новые правила для военнообязанных вступают в силу с 9 октября 2026 года;

для получения защиты эта категория украинцев должна доказать, что выполнила свой воинский долг (или имеет освобождение от него).

"Пункты 1 и 2 не применяются к иностранным гражданам, въезжающим на территорию Федерации 9 октября 2026 года или позднее и подлежащим исполнению воинской обязанности в соответствии с законодательством Украины, если они не докажут, что выполняют такую обязанность", — говорится в постановлении.

Общие изменения для украинцев в Германии:

крайний срок въезда по упрощенной процедуре — до 7 декабря 2027 года (ранее — 6 декабря 2026 года). После этой даты заявки на предоставление защиты приниматься не будут, если действие постановления не будет продлено;

крайний срок действия постановления о предоставлении временной защиты — 4 марта 2028 года (ранее — 4 марта 2027 года). После этой даты упрощенная процедура пребывания в Германии будет отменена (если постановление не будет продлено);

Временная защита — решение Германии в отношении украинцев и военнообязанных, 8 октября 2026 года Фото: Скриншот

Временная защита — подробности решения стран ЕС

4 августа в официальном вестнике Европейского Союза было опубликовано обновленное решение о временной защите украинцев. В документе указывалось, что защита беженцев от войны будет продолжена, но возможности для военнообязанных будут ограничены. При этом каждая страна-член ЕС должна была установить собственные обновленные правила въезда, чтобы убедиться, что мужчина выполнил свои военные обязательства перед государством.

В Литве утвердили решение о продлении временной защиты и разъяснили, какие документы должны предъявить украинские мужчины. Согласно обновленным условиям, мужчины должны предъявить либо паспорт со штампом о пересечении границы, либо другое подтверждение того, что они не подлежат воинской службе.

В Испании также изменили правила предоставления временной защиты. В документе местной пограничной службы, который был опубликован в сети, речь шла о предоставлении выписки из приложения "Резерв+", переведенной на испанский язык.

Напоминаем, что в августе 2026 года, после решения Еврокомиссии в отношении украинцев, Фокус собрал информацию о странах, изменивших правила временной защиты военнообязанных. Осенью представители партии "Альтернатива для Германии", которая становится всё более популярной среди немцев, высказались за отмену защиты для украинских мужчин.