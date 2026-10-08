Німеччина скасувала захист для військовозобов'язаних українців: які нові вимоги (документ)

Уряд Німеччини затвердив зміни до нормативно-правого акту про надання тимчасового захисту українцям, які можуть перебувати на території країни за спрощеною процедурою. У документі змінили дедлайн подання заявки на захист, який перенесли на 4 грудня 2027 року, та запровадили обмеження для військовозобов'язаних.

Нове рішення Бундестагу з'явилось на урядовому порталі вдень 8 жовтня. Документ стосується громадян України, які вже отримали тимчасовий захист чи можуть подати заявку найближчим часом. Вказано, що військовозобов'язані українці для отримання статусу у Німеччині повинні пред'явити доказ, що вони виконали зобов'язання перед українською армією і не підлягають призову.

Документ щодо тимчасового захисту українців у Німеччині — це "Дев’ята постанова про внесення змін до Перехідної постанови щодо проживання осіб з України від 30 вересня 2026 року", яку опублікували в урядовому віснику 8 жовтня.

Зміни для військовозобов'язаних українців:

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нові правила для військовозобов'язаних починають діяти з 9 жовтня 2026 року;

для отримання захисту ця категорія українців повинна довести, що виконала свій військовий обов’язок (або має звільнення від нього).

"Пункти 1 і 2 не застосовуються до іноземних громадян, які в’їжджають на територію Федерації 9 жовтня 2026 року або пізніше і підлягають виконанню військового обов’язку згідно із законодавством України, якщо вони не доведуть, що виконують такий обов’язок", — ідеться у постанові.

Загальні зміни для українців в Німеччині:

дедлайн в'їзду за спрощеною процедурою — до 7 грудня 2027 року (було 6 грудня 2026 року). Після цієї дати не прийматимуть заявки на захист, якщо постанову не продовжать;

дедлайн дії постанови про надання тимчасового захисту — 4 березня 2028 року (було 4 березня 2027 року). Після цієї дати скасовують спрощену процедуру перебування у Німеччині (якщо постанову не продовжать);

Тимчасовий захист — рішення Німеччини щодо українців та військововозобов'язаних, 8 жовтня 2026 року Фото: Скриншот

Тимчасовий захист — деталі рішення країн ЄС

4 серпня в офіційному віснику Європейського Союзу опублікували оновлене рішення щодо тимчасового захисту українців. У документі було вказано, що захист втікачів від війни продовжать, але обмежать можливості для військовозобов'язаних. При цьому кожна країна-член ЄС мала встановити власні оновлені правила в'їзду, щоб переконатись, що чоловік виконав свої військові зобов'язання перед державою.

У Литві затвердили рішення про продовження тимчасового захисту і пояснили, які документи повинні показати українські чоловіки. Згідно з оновленими умовами, чоловіки повинні пред'явити або паспорт зі штампом про перетин кордону, або інший доказ про те, що вони не військовозобов'язані.

В Іспанії також змінили правила надання тимчасового захисту. У документі місцевої прикордонної служби, який поширили у мережі, ішлося про надання витягу із застосунку "Резерв+", перекладеному іспанською мовою.

Нагадуємо, у серпні 2026 року, після рішення Єврокомісії щодо українців, Фокус зібрав інформацію про країни, які змінили правила тимчасового захисту військовозобов'язаних. Восени представники партії "Альтернатива для Німеччини", яка стає все популярнішою серед німців, висловились щодо скасування захисту для українських чоловіків.