Німеччина перезавантажує армію: Бундесвер очолить генерал, який знає ціну війни з РФ

Генерал, який раніше координував військову допомогу Україні та вивчав досвід війни з Росією, тепер стане найвищим військовим керівником Німеччини й відповідатиме за стратегічний розвиток Бундесверу.

У Німеччині змінюється керівництво збройних сил. Новим генеральним інспектором Бундесверу стане генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг, який добре знає український досвід протистояння російській агресії, адже раніше він координував роботу спеціального штабу з питань України при Міністерстві оборони ФРН. Про кадрове рішення 5 листопада повідомило Міністерство оборони Німеччини.

55-річний Крістіан Фройдінг обійме нову посаду в лютому 2027 року, замінивши генерала Карстена Броєра, який має перейти на посаду голови Військового комітету НАТО. Відповідне рішення ухвалив міністр оборони Борис Пісторіус.

"Бундесвер потребує сильної, розумної та переконливої особистості на чолі", — пояснив міністр своє рішення.

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Після переходу Фройдінга на нову посаду саме він стане найвищим за військовим званням представником Бундесверу. Як генеральний інспектор, він відповідатиме за стратегічний розвиток німецьких збройних сил, визначення їхніх військових спроможностей та загальне військове планування.

Хто такий Крістіан Фройдінг

Крістіан Фройдінг нині очолює сухопутні війська Німеччини — у жовтні 2025 року міністр оборони Борис Пісторіус доручив йому цю місію.

До цього він обіймав кілька керівних посад у Міністерстві оборони, зокрема відповідав за координацію військової підтримки України. Так, у 2022 році, після початку повномасштабної російської агресії, Фройдінг очолив спеціальний штаб з питань України при німецькому оборонному відомстві. Його завданням була координація військової підтримки України з боку Німеччини.

На цій посаді генерал працював над узгодженням військової допомоги та відстежував зміни у характері бойових дій. Зокрема, він аналізував нові технології, які Україна та Росія застосовували на полі бою, і робив висновки щодо того, як цей досвід може вплинути на обороноздатність Німеччини.

У 2023–2025 роках Фройдінг керував новоствореним планувально-командним штабом Міністерства оборони Німеччини.

55-річний Крістіан Фройдінг Фото: фото REUTERS

Які зміни Фройдінг запроваджував у німецькій армії

На посаді керівника сухопутних військ генерал приділив увагу модернізації армії та впровадженню технологій, актуальність яких особливо проявилася під час російсько-української війни.

Одним із таких рішень стало створення першого у складі сухопутних військ Німеччини полку безпілотних систем. Йдеться про розвиток напряму, який набув особливого значення у сучасних бойових діях.

Міністр оборони Борис Пісторіус окремо відзначив цю роботу. За його словами, Фройдінг зміг швидко визначити необхідні зміни на основі досвіду війни Росії проти України та втілити їх у німецькій армії.

Пісторіус також наголосив, що новий генеральний інспектор має очолити стратегічний розвиток Бундесверу та його посилення новими військовими спроможностями.

Військова кар'єра та освіта нового керівника Бундесверу

Крістіан Фройдінг має військову освіту за напрямом розвідки сухопутних військ, а також наукову підготовку з політології.

За роки служби він обіймав різні командні посади. Зокрема, був командиром роти, батальйону та бригади. Також проходив службу в міжнародних місіях у Боснії і Герцеговині в межах операції SFOR та в Афганістані у складі місії ISAF.

Крім того, Фройдінг закінчив курси Генерального штабу в Німеччині та Великій Британії. Працював у штабі дивізії, а також у Міністерстві оборони ФРН.

У 2017–2019 роках він був ад'ютантом тодішньої міністерки оборони Німеччини.

Нагадаємо, Німеччина планує закупити першу партію українських крилатих ракет "Барс" із дальністю польоту до 1000 км для випробувань у Бундесвері. Якщо випробування будуть успішними, Берлін може замовити ще кілька сотень ракет, які Україна вже використовує для ударів по військових та енергетичних об’єктах Росії.

Також Фокус писав, що Німеччина скасувала захист для військовозобов'язаних українців.