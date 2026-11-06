Загадочная трагедия с 50 китами всколыхнула Новую Зеландию: спасти никого не удалось

На побережье Новой Зеландии разыгралась трагедия: почти 50 гринд оказались на суше, и спасти их не удалось даже после попыток вернуть животных в океан. Почему целая стая выбралась на берег, специалисты пока не выяснили.

На юго-восточном побережье Северного острова Новой Зеландии произошло массовое выброс на берег гринд — морских млекопитающих, которых также называют пилотными китами. Животных обнаружили утром 5 ноября. По сообщениям 1 News, они оказались на каменистом участке побережья.

Местные жители заметили морских млекопитающих на скалистом побережье недалеко от поселения Нгави (Ngawi), вблизи мыса Паллисер (Cape Palliser), в регионе Вайрарапа на юго-востоке Северного острова.

Вероятно, животные оказались на побережье ещё ночью. Люди начали помогать тем, кто ещё подавал признаки жизни — их обливали водой и накрывали мокрыми полотенцами, чтобы не допустить перегрева и обезвоживания. По информации спасателей, часть гринд получила серьёзные травмы, когда оказалась среди камней.

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Местный житель Роб Барг, который помогал животным, рассказал журналистам об их состоянии следующее: "Это ужасно. Те, кто ещё жив, находятся на последнем издыхании".

Почти 50 гринд выбросило на берег Новой Зеландии Фото: Из открытых источников

Сначала спасатели сообщали, что в живых остались четыре гринды и двоих из них удалось вернуть в воду во время прилива. Однако это не спасло животных. Согласно информации, обнародованной 6 ноября, все четыре гринды, которые оставались живыми после обнаружения группы, в конечном итоге погибли. Среди них были и две особи, которых перед этим вернули в океан.

Таким образом, спасательная операция не позволила спасти ни одного из животных,

Отметим, что количество гринд в различных сообщениях различается. Местные жители насчитали примерно 50 особей, тогда как Департамент охраны природы Новой Зеландии (Department of Conservation, DOC) сначала подтвердил наличие как минимум 20 животных. Впоследствии выяснилось, что на побережье оказались две группы китообразных, которые находились на разных участках.

Спасательную операцию проводили сотрудники Департамента охраны природы, волонтеры организации Project Jonah, специализирующейся на помощи морским млекопитающим, а также представители местной общины маори.

Почему гринды массово выбрасываются на берег

Точная причина этого случая пока не установлена. У специалистов нет подтверждённого объяснения, почему группа животных оказалась на мелководье у скалистого побережья.

По данным природоохранного ведомства, с 1840 года на побережье Новой Зеландии было зарегистрировано более 5000 случаев выброса морских млекопитающих на берег. Ежегодно служба реагирует примерно на 85 таких инцидентов.

И хотя массовые выбросы китообразных на берег в Новой Зеландии происходят довольно часто, представительница Департамента охраны природы Ариана Гавира отметила, что в районе Нгави подобных случаев не фиксировалось с 1990-х годов.

Гринды относятся к семейству дельфиновых и живут группами. Они поддерживают тесные социальные связи, поэтому, если одна или несколько особей попадают в опасность на мелководье, остальные могут последовать за ними.

Среди возможных причин массового выброса морских млекопитающих на берег специалисты рассматривают болезни или травмы, ошибки при навигации или охоте, изменение океанических течений, неблагоприятные погодные условия и воздействие подводного шума. Однако ни одна из этих версий пока не подтверждена в отношении инцидента вблизи мыса Паллисер.

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