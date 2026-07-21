Новый вирусный тренд: почему в Китае домашние животные обнимают овощи (видео)

Из-за аномально сильной жары, царящей в этом году по всему миру, появляется немало новых нестандартных способов спасти себя, а также своих домашних питомцев. В частности, в Китае придумали, как с помощью зимних дынь спасти кошек и собак от высоких температур.

Этот оригинальный способ произвел фурор в социальных сетях. После этого китайцы массово скупают зимние дыни для своих питомцев. И таким образом они спасают кошек и собак от жары, сообщает "УНИАН".

Китайцы спасают животных от жары

Те, кто попробовал этот способ, утверждают, что он довольно эффективен. Ведь плоды дыни почти на 95 % состоят из воды, а толстая кожура долго сохраняет прохладу даже без холодильника.

Итак, этот тренд покорил Интернет. На опубликованных видео видно, как питомцы с удовольствием лежат на холодных дынях, а после отдыха ещё и грызут их.

В Китае во время жары даже дети спят с овощами. Это возродило древний тренд — спать, обнимая большие зимние дыни. Тема "Спать с зимней дыней прохладнее, чем пользоваться кондиционером" стала вирусной в социальных сетях материкового Китая, и только на одной китайской платформе она набрала 4,4 миллиона просмотров.

Відео дня

Многие пользователи поделились фотографиями, на которых они запечатлены спящими, сжимая в руках эти огромные овощи, по размеру сопоставимые с ребенком, и отмечая их превосходный охлаждающий эффект.

Напомним, что в штате японской ИТ-компании Qnote числятся 12 кошек. Эти пушистые питомцы не пишут код и не разрабатывают продукты, но вдохновляют сотрудников на работу и помогают им быть более продуктивными.

Кроме того, смелый домашний кот в Канаде заставил дикого медведя убежать со двора. Забавный момент попал на видео и быстро стал вирусным в соцсетях.