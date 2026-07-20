Работают, не покладая лап, уже 20 лет: ИТ-компания приняла на работу 12 кошек (фото)

В штате японской ИТ-компании Qnote числятся 12 кошек. Эти пушистые питомцы не пишут код и не разрабатывают продукты, но вдохновляют сотрудников на работу и помогают им быть более продуктивными.

Японская ИТ-компания Qnote стала известна во всем мире благодаря внедрению нестандартного подхода к организации рабочего пространства. О ноу-хау из этой страны пишет портал Indiatimes.

По информации источника издания, сотрудники уже более 20 лет делят офис компании с котами, которые не выполняют никакой тяжелой работы, а просто живут своей жизнью. Также известно, что пушистых "работников" содержат в полном обеспечении для снижения стресса сотрудников.

Японская IT-компания приняла на работу 12 кошек Фото: Скриншот

Стало известно, что у каждого кота есть свой профиль на официальном сайте компании, где размещены его фотографии, краткое описание характера и даже символическая должность.

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В свою очередь представители компании Qnote шутят, что все пушистики работают в отделе продаж и имеют собственные корпоративные звания.

Напомним, что на счету кота Ларри уже шесть премьер-министров и два монарха. Сэр Кир Стармер подал в отставку, поэтому число премьер-министров Великобритании, которых "пережил" Ларри, достигнет шести. На Даунинг-стрит кот живет уже 15 лет. Как главный мышелов Кабинета министров, кот Ларри видел двух монархов и шестерых премьер-министров — вскоре он познакомится с седьмым.

Кроме того, смелый домашний кот в Канаде заставил дикого медведя убежать со двора. Забавный момент попал на видео и быстро стал вирусным в соцсетях.

Инцидент произошел в канадской провинции Британская Колумбия, где кот неожиданно прогнал черного медведя, забредавшего во двор частного дома. Видео с отважным котом уже набрало десятки тысяч просмотров в сети