Ветеран британской политики: на счету кота Ларри уже шесть премьеров и два монарха

Сэр Кир Стармер подал в отставку, так что количество премьер-министров Великобритании, которых "пережил" Ларри, достигнет шести. На Даунинг-стрит кот живет уже 15 лет.

Будучи главным мышеловом Кабинета министров, кот Ларри повидал двух монархов и шесть премьер-министров — скоро познакомится с седьмым. Он был взят из приюта для кошек и собак Баттерси в 2011 году, когда премьер-министром был Дэвид Кэмерон. И он скоро проводит в отставку Кира Стармера. Фокус собрал самое интересное про самого известного кота в мире.

Кот Ларри изредка дает себя погладить Фото: The White House

Дэвид Кэмерон говорил, что Ларри — государственный служащий, а не его личный кот, и поэтому останется на Даунинг-стрит. И так и произошло. Кот сохранил свою должность при правительствах Кэмерона, Терезы Мэй, Бориса Джонсона, Лиз Трасс, Риши Сунака и Кира Стармера. Ларри также пережил королеву Елизавету и приветствовал короля Чарльза.

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Кот Ларри и Лиз Трасс Фото: No10 Downing Street Кот Ларри и Тереза Мэй Фото: The White House Кот Ларри и Борис Джонсон Фото: No10 Downing Street Кот Ларри и Риши Сунак Фото: Скриншот

Примечательно, но при Кире Стармере у Ларри появилось сразу два соседа: премьер-министр переехал на Даунинг-стрит со своим котом Джоджо, а потом завел еще одного котенка.

Согласно веб-сайту Даунинг-стрит, "Ларри проводит свои дни, встречая гостей в доме, проверяя системы безопасности и оценивая антикварную мебель на предмет комфорта для сна. В его повседневные обязанности также входит обдумывание решения проблемы заселения дома мышами".

С тех пор как британцы проголосовали за Brexit — 10 лет назад во вторник — премьер-министры сменялись с поразительной скоростью. Большую часть этого времени ключи переходили от одного консерватора к другому, затем к третьему, и так далее, пока, наконец, в 2024 году не уступили лейбористам.

Кот Ларри скоро попрощается с Киром Стармером Фото: No10 Downing Street

Однако одному обитателю резиденции на Даунинг-стрит каждый раз удавалось остаться на месте. Кот Ларри, главный мышелов Даунинг-стрит, живет в доме номер 10 с 2011 года. Он пережил шесть премьер-министров, бесчисленное количество советников, несколько политических скандалов и встречал больше политиков, чем рядовой гражданин.

История кота Ларри – главного обитателя Даунинг-стрит

Ларри прибыл на Даунинг-стрит, официальную резиденцию и рабочее место премьер-министра, в 2011 году после того, как во время прямой трансляции на BBC была замечена черная крыса, снующая возле здания. Официально Ларри — "главный мышелов Кабинета министров" - chief mouser. Неофициально же он компаньон того, кто занимает пост премьер-министра Великобритании. До него на Даунинг-стрит жил кот Хамфри, который ушел на пенсию в 1997 году. Хамфри забрел в резиденцию при Маргарет Тэтчер и остался там жить.

Ларри стал неофициальным символом стабильности в британской политике. Журналисты и публика любят его за независимый характер. Например, он прославился тем, что спокойно разгуливал рядом с мировыми лидерами во время международных саммитов и даже успешно прогонял лис. Ларри не слишком ласков и иногда царапает тех, кто пытается его погладить.

Кот Ларри настоящая звезда Даунинг-стрит Фото: Jon Craig/Х

История сохранила клички котов, которые боролись с мышами в резиденции премьер-министра ранее.

1920-е годы — Руфус Английский (Rufus of England);

1930-е и 1940-е годы — Мюнхенский мышелов (Munich Mouser);

1970-е годы — Уилберфорс;

1989–1997 — Хамфри;

2011 — Ларри.

Напомним, у британских властей есть план на случай смерти кота Ларри.

Также Фокус писал о резиденции премьер-министров на Даунинг-стрит в Лондоне, где скоро появится новый обитатель. Это старинный комплекс зданий с богатой историей.