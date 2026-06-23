Ветеран британської політики: на рахунку кота Ларрі вже шість прем'єр-міністрів і два монархи

Сер Кір Стармер подав у відставку, тож кількість прем’єр-міністрів Великої Британії, яких "пережив" Ларрі, сягне шести. На Даунінг-стріт кіт живе вже 15 років.

Як головний мишолов Кабінету міністрів, кіт Ларрі бачив двох монархів і шістьох прем’єр-міністрів — незабаром познайомиться із сьомим. Його взяли з притулку для котів і собак Баттерсі у 2011 році, коли прем’єр-міністром був Девід Кемерон. І незабаром він відправить у відставку Кіра Стармера. Фокус зібрав найцікавіше про найвідомішого кота у світі.

Кіт Ларрі інколи дозволяє себе погладити Фото: The White House

Девід Кемерон заявляв, що Ларрі — державний службовець, а не його особистий кіт, і тому залишиться на Даунінг-стріт. І так і сталося. Кіт зберіг свою посаду за урядів Кемерона, Терези Мей, Бориса Джонсона, Ліз Трасс, Ріші Сунака та Кіра Стармера. Ларрі також пережив королеву Єлизавету і привітав короля Чарльза.

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Кіт Ларрі та Ліз Трасс Фото: No10 Downing Street Кіт Ларрі та Тереза Мей Фото: The White House Кіт Ларрі та Борис Джонсон Фото: No10 Downing Street Кіт Ларрі та Ріші Сунак Фото: Скриншот

Цікаво, що за часів Кіра Стармера у Ларрі з’явилося одразу двоє сусідів: прем’єр-міністр переїхав на Даунінг-стріт зі своїм котом Джоджо, а потім завів ще одне кошеня.

Згідно з веб-сайтом Даунінг-стріт, "Ларрі проводить свої дні, приймаючи гостей у будинку, перевіряючи системи безпеки та оцінюючи антикварні меблі на предмет зручності для сну. До його повсякденних обов’язків також входить обмірковування рішення проблеми заселення будинку мишами".

Відтоді, як британці проголосували за Brexit — 10 років тому у вівторок — прем’єр-міністри змінювалися з вражаючою швидкістю. Більшу частину цього часу влада переходила від одного консерватора до іншого, потім до третього і так далі, аж поки, нарешті, у 2024 році не перейшла до лейбористів.

Кіт Ларрі незабаром попрощається з Кіром Стармером Фото: No10 Downing Street

Однак одному мешканцю резиденції на Даунінг-стріт щоразу вдавалося залишитися на своєму місці. Кіт Ларрі, головний мишолов Даунінг-стріт, мешкає в будинку № 10 з 2011 року. Він пережив шість прем’єр-міністрів, незліченну кількість радників, кілька політичних скандалів і зустрічав більше політиків, ніж пересічний громадянин.

Історія кота Ларрі — головного мешканця Даунінг-стріт

Ларрі прибув на Даунінг-стріт, офіційну резиденцію та робоче місце прем’єр-міністра, у 2011 році після того, як під час прямої трансляції на BBC було помічено чорну щура, що бігала біля будівлі. Офіційно Ларрі — "головний мишолов Кабінету міністрів" (chief mouser). Неофіційно ж він є компаньйоном того, хто обіймає посаду прем’єр-міністра Великої Британії. До нього на Даунінг-стріт мешкав кіт Гамфрі, який пішов на пенсію в 1997 році. Гамфрі зайшов до резиденції за часів Маргарет Тетчер і залишився там жити.

Ларрі став неофіційним символом стабільності у британській політиці. Журналісти та громадськість люблять його за незалежний характер. Наприклад, він прославився тим, що спокійно прогулювався поруч із світовими лідерами під час міжнародних самітів і навіть успішно проганяв лисиць. Ларрі не надто ласкавий і іноді дряпає тих, хто намагається його погладити.

Кіт Ларрі — справжня зірка Даунінг-стріт Фото: Jon Craig/Х

Історія зберегла імена котів, які раніше боролися з мишами в резиденції прем’єр-міністра.

1920-ті роки — Руфус Англійський (Rufus of England);

1930-ті та 1940-ві роки — Мюнхенський мишолов (Munich Mouser);

1970-ті роки — Вілберфорс;

1989–1997 — Гамфрі;

2011 — Ларрі.

Нагадаємо, що у британських властей є план на випадок смерті кота Ларрі.

Також "Фокус" писав про резиденцію прем’єр-міністрів на Даунінг-стріт у Лондоні, де незабаром з’явиться новий мешканець. Це старовинний комплекс будівель із багатою історією.