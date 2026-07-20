Працюють, не покладаючи лап 20 років: ІТ-компанія найняла на роботу 12 котів (фото)

ІТ-компанія Qnote у Японії має у штаті 12 котів. Пухнасті не пишуть коди і не створюють продукти, але надихають на роботу людей та допомагають бути їм більш продуктивнішими.

Японська ІТ-компанія Qnote стала відомою у світі, адже впровадила нестандартний підхід до організації робочого простору. Про ноу-хау з країни пише портал Іndiatimes.

За інформацією джерела видання, працівники понад 20 років ділять офіс компанії із кота, які не виконують жодної важкої роботи просто живуть своє життя. Також відомо, що пухнастих робітників утримують на повному забезпеченні для зниження стресу працівників.

Японська IT-компанія взяла на роботу 12 котів Фото: Скріншот

Стало відомо, що кожен кіт має свій профіль на офіційному сайті компанії, де є його фотографії, короткий опис характеру та навіть символічна посада.

Натомість представники компанії Qnote жартують, що всі пухнасті працюють у відділі продажів і мають власні корпоративні звання.

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