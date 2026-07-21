Новий вірусний тренд: навіщо домашні тварини обіймають овочі у Китаї (відео)

Через аномально високу спеку у світі цього року з'являється чимало нових нестантартних способів, як врятувати себе, а також своїх домашніх улюбленців. Зокрема, у Китаї придумали, як завдяки зимовим диням врятувати від високих температур котів і собак.

Цей оригінальний спосіб захопив соціальні мережі. Після чого китайці масово скуповують зимові дині для домашніх улюбленців. І так вони рятують котів і собак від спеки, повідомляє "УНІАН".

Китайці рятують тварин від спеки

Ті хто спробував такий спосіб переконують, що він доволі ефективний. Адже плоди дині майже на 95 % складаються з води, а товста шкірка довго зберігає прохолоду навіть без холодильника.

Тож тренд підкорив Інтернет. На опублікованих відео видно, як улюбленці із задоволенням лежать на холодних динях, а після відпочинку ще й гризуть їх.

У Китаї під час спеки навіть діти сплять з овочами. Висока відродила стародавній тренд на сон в обнімку з великими зимовими динями. Тема "Спати із зимовою динею прохолодніше, ніж користуватися кондиціонером" стала вірусною в соціальних мережах материкового Китаю, і тільки на одній китайській платформі вона набрала 4,4 мільйона переглядів.

Відео дня

Багато користувачів поділилися фотографіями, на яких вони зображені сплячими, що стискають у руках ці великі овочі, за розміром порівнянні з дитиною, наголошуючи на їхньому чудовому охолоджувальному ефекті.

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