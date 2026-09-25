Более 900 нападений за год: банда обезьян "избила" мужчину возле паба

Мужчина получил ряд глубоких порезов на руках, пытаясь отбиться от стаи обезьян, терроризирующей город. За последний год животные уже 900 раз нападали на людей.

Инцидент произошёл в японском городе Югавара возле местного паба. Эта банда заставляет жителей этого "зелёного" города бояться выходить из дома, пишет Daily Star.

Кроме того, местные жители уже называют банду обезьян "Отрядом Т1".

Обезьяны устроили засаду возле паба

Последней жертвой обезьян стал 40-летний мужчина, который попал в засаду возле своего местного заведения около 7 утра.

Обезьяны несколько раз укусили его за руки, прежде чем ему удалось убежать. В результате этого нападения ему потребовалась медицинская помощь в больнице.

Место, где произошло нападение банды обезьян Фото: Скриншот

Местная полиция также сообщила о более чем 900 случаях запугивания или агрессивного поведения со стороны животных с 2025 года.

Видео дня

Местный житель, которому за восемьдесят, рассказал местным СМИ о терроре обезьян.

"Обычно я занимаюсь огородничеством, но больше этим не занимаюсь. Потому что приходят обезьяны", — сказал мужчина.

Город Югавара обычно является популярным местом в центральной части Японии и в значительной степени зависит от туристов, которые наслаждаются его природными горячими источниками.

Однако рост численности обезьян вызывает беспокойство среди местных жителей, особенно с учётом того, что в городе проживает много пожилых людей.

Пока что эксперты не совсем уверены, что именно вселяет в этих обезьян такую уверенность.

Как туристы могут усугублять проблему

Миэко Сэйно, работающая в Приматологическом обществе Японии, рассказала о том, что туристы кормят их.

"Их кормят туристы, а потом они ищут пустующие дома для родов, что только усугубляет проблему", — рассказала она.

В настоящее время город ожидает разрешения от правительства на борьбу с обезьянами, надеясь сдержать рост их популяции, отлавливая всех самцов.

Югавара — не первый город, пострадавший от нападений обезьян. В 2022 году в западном городе Ямагути всего за три недели произошло 60 таких инцидентов, когда обезьяны врывались в дома и квартиры и нападали на жильцов.

Напомним, что в США произошла авария, в результате которой из грузовика сбежали лабораторные обезьяны. В Департаменте шерифа округа Джаспер заявили, что животные агрессивны по отношению к людям и являются носителями гепатита С, герпеса и COVID.

Кроме того, стая голодных обезьян напала на мужчину с ребенком, который прогуливался по территории зоопарка Шушань на Тайване. Приматы перевернули коляску, пытаясь найти в ней хоть что-нибудь съедобное.