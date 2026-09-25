Понад 900 нападів за рік: банда мавп "відлупцювала" чоловіка біля пабу
Чоловік отримав серію глибоких порізів на руках, намагаючись відбитися від банди мавп, яка тероризує місто. Тварини вже 900 разів за минулий рік нападали на людей.
Інцидент трапився у японському місті Югавара біля місцевого пабу. Ця банда змушує мешканців зеленого міста боятися виходити з дому, пише Daily Star.
Також місцеві жителі вже називають банду мавп Загоном Т1.
Мавпи влаштували засідку біля пабу
Остання жертва мавп, 40-річний чоловік, який потрапив у засідку, біля свого місцевого закладу близько 7-ї ранку.
Мавпи кілька разів вкусили його за руки, перш ніж йому вдалося втекти. Внаслідок цього нападу йому знадобилася медична допомога в лікарні.
Місцева поліція також повідомила про понад 900 випадків залякування або агресивної поведінки з боку тварин з 2025 року.
Місцевий житель, якому за вісімдесят, розповів місцевим ЗМІ про терор мавп.
"Зазвичай я займаюся городництвом, але більше цього не роблю. Бо мавпи приходять", — сказав чоловік.
Місто Югавара зазвичай є популярним місцем у центральній частині Японії та значною мірою залежить від туристів, які насолоджуються її природними гарячими джерелами.
Але зростання кількості мавп викликає занепокоєння серед місцевих жителів, особливо враховуючи те, що в місті багато літніх людей.
Наразі експерти не зовсім впевнені, що вселяє цим мавпам таку впевненість.
Як туристи можуть погіршувати проблему
Мієко Сейно, яка працює в Приматологічному товаристві Японії розповіла про те, що туристи їх годують.
"Їх годують туристи, а потім вони шукають порожні будинки для пологів, що лише погіршує проблему", — розповіла вона.
Наразі місто очікує дозволу від уряду на боротьбу з мавпами, сподіваючись стримати народження новонароджених, виловлюючи всіх самців мавп.
Юґавара — не перше місто, яке постраждало від нападів мавп. У 2022 році в західному місті Ямаґучі лише за три тижні сталося 60 таких інцидентів, коли мавпи вривалися в будинки та квартири й нападали на мешканців.
Нагадаємо, що у США сталася аварія, внаслідок якої з вантажівки втекли лабораторні мавпи. У Департаменті шерифа округу Джаспер заявили, що тварини агресивні до людей й переносять гепатит C, герпес та COVID.
Також зграя голодних мавп атакувала чоловіка з дитиною, який прогулювався територією зоопарку Шушань, що на Тайвані. Примати вкрали та перекинули коляску, намагаючись знайти там хоч щось їстівне.