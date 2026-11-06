Загадкова трагедія з 50 китами сколихнула Нову Зеландію: врятувати не вдалося нікого

На узбережжі Нової Зеландії розгорнулася трагедія: майже 50 гринд опинилися на суші, і врятувати їх не вдалося навіть після спроб повернути тварин в океан. Чому ціла зграя викинулася на берег, фахівці поки не з'ясували.

На південно-східному узбережжі Північного острова Нової Зеландії сталося масове викидання на берег гринд — морських ссавців, яких також називають пілотними китами. Тварин виявили вранці 5 листопада. За повідомленнями 1 News, вони опинилися на кам'янистій ділянці узбережжя.

Місцеві жителі побачили морських ссавців на скелястому узбережжі поблизу поселення Нгаві (Ngawi), неподалік мису Паллісер (Cape Palliser), у регіоні Вайрарапа на південному сході Північного острова.

Ймовірно, тварини опинилися на узбережжі ще вночі. Люди почали допомагати тим, хто ще подавав ознаки життя — їх поливали водою та накривали мокрими рушниками, щоб не допустити перегрівання й зневоднення. За інформацією рятувальників, частина гринд отримала серйозні травми, коли опинилася серед каміння.

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Місцевий житель Роб Барг, який допомагав тваринам, розповів журналістам про їх стан так: "Це жахливо. Ті, хто ще живий, перебувають на останньому подиху".

Майже 50 гринд викинулися на берег Нової Зеландії Фото: З відкритих джерел

Спочатку рятувальники повідомляли, що живими залишаються чотири гринди і двох із них вдалося повернути у воду під час припливу. Втім, це не врятувало тварин. За інформацією, оприлюдненою 6 листопада, усі чотири гринди, які залишалися живими після виявлення групи, зрештою загинули. Серед них були й дві особини, яких перед цим повернули в океан.

Таким чином, рятувальна операція не дала змоги зберегти життя жодній із тварин,

Зазначимо, що кількість гринд у різних повідомленнях різниться. Місцеві жителі нарахували приблизно 50 особин, тоді як Департамент охорони природи Нової Зеландії (Department of Conservation, DOC) спочатку підтвердив щонайменше 20 тварин. Згодом з'ясувалося, що на узбережжі опинилися дві групи китоподібних, які перебували на різних ділянках.

Рятувальну операцію проводили працівники Департаменту охорони природи, волонтери організації Project Jonah, яка спеціалізується на допомозі морським ссавцям, а також представники місцевої громади маорі.

Чому гринди масово викидаються на берег

Точну причину цього випадку поки не встановили. Фахівці не мають підтвердженого пояснення, чому група тварин опинилася на мілководді поблизу скелястого узбережжя.

За даними природоохоронного відомства, від 1840 року на узбережжі Нової Зеландії зареєстрували понад 5000 випадків викидання морських ссавців на берег. Щороку служба реагує приблизно на 85 таких інцидентів.

І хоч масові викидання китоподібних на берег трапляються в Новій Зеландії часто, однак представниця Департаменту охорони природи Аріана Гавіра зазначала, що в районі Нгаві подібного випадку не фіксували з 1990-х років.

Гринди належать до родини дельфінових і живуть групами. Вони підтримують тісні соціальні зв'язки, тому, якщо одна або кілька особин потрапляють у небезпеку на мілководді, інші можуть слідувати за ними.

Серед можливих причин масового викидання морських ссавців на берег фахівці розглядають хвороби або травми, помилки під час навігації чи полювання, зміну океанічних течій, несприятливі погодні умови та вплив підводного шуму. Однак жодну з цих версій наразі не підтверджено щодо інциденту поблизу мису Паллісер.

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