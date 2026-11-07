США отрезали одну из крупнейших криптобирж мира от финансирования: всплыли млрд, связанные с РФ

Одна из крупнейших криптовалютных бирж мира — MEXC Global — продолжала осуществлять операции с российскими площадками, подпадающими под санкции, даже в июне 2026 года.

США ввели ограничения в отношении криптовалютной биржи MEXC Global, фактически заблокировав ей доступ к американской финансовой системе. Причиной стали операции, связанные с обходом международных санкций, в частности российских, а также с киберпреступностью. По оценкам американских властей, за пять лет через платформу прошло не менее $16 млрд сомнительных средств, из которых почти $1,5 млрд связаны с обходом санкций против России.

Об этом решении 6 ноября 2026 года сообщило Министерство финансов США. Соответствующий приказ издала Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) — подразделение американского Минфина.

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Американские власти приняли данное решение в рамках специальной операции Министерства финансов США под названием "Economic Outcast". Теперь американским банкам и другим финансовым учреждениям запрещено переводить деньги на криптобиржу MEXC Global или принимать переводы от неё. Фактически это означает, что биржа теряет возможность проводить операции через финансовые учреждения США. Если банки нарушат этот запрет, им грозят штрафы или даже уголовная ответственность.

"Финансовые учреждения не могут сидеть на двух стульях: либо вы поддерживаете иранский режим, либо имеете доступ к финансовой системе США", — так прокомментировал это решение министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, американские власти и впредь будут перекрывать финансовые каналы, используемые для обхода санкций с помощью цифровых активов.

В то же время важно отметить, что это не означает автоматического прекращения работы MEXC во всем мире. Речь идет именно об отключении платформы от финансовых учреждений США.

Кроме того, ограничения не вступают в силу немедленно. Согласно приказу FinCEN, они начнут действовать через 30 дней после публикации документа в Федеральном реестре США.

После объявления решения американских властей MEXC также опубликовала отдельное заявление. Компания сообщила, что знает о распоряжении FinCEN и изучает его совместно с юридической командой и специалистами по комплаенсу.

"Активы пользователей находятся в безопасности, а депозиты, вывод средств и торговля работают в обычном режиме", — заявили в MEXC.

Кроме того, биржа сообщила о начале независимой проверки собственных процедур по противодействию отмыванию средств и обходу санкций. Компания также заявила о намерении сотрудничать с FinCEN и другими регулирующими органами.

Что известно о криптовалютной бирже MEXC

MEXC Global — международная централизованная криптовалютная биржа, которая позволяет покупать, продавать и обменивать цифровые активы, а также торговать криптовалютами на спотовом и фьючерсном рынках. Она была основана в 2018 году.

В настоящее время платформа работает более чем в 170 странах и регионах. По данным самой компании, её аудитория превышает 40 млн пользователей по всему миру.

По данным Министерства финансов США, по состоянию на сентябрь 2026 года MEXC входила в двадцатку крупнейших криптовалютных бирж мира. Ежедневный объем транзакций на платформе превышал 1 млрд долларов, а резервы составляли около 5 млрд долларов. Биржа предлагала торговлю более чем 50 валютами и более чем 3000 криптовалютами и токенизированными активами.

По какой причине США ограничили деятельность MEXC Global

По данным американского Минфина, в период с мая 2021 года по май 2026 года через MEXC Global прошло не менее 16 млрд долларов, связанных с незаконной финансовой деятельностью. Речь идет об операциях по обходу санкций США, Евросоюза и Великобритании, киберпреступности, платежах для мошеннических схем и других незаконных финансовых операциях.

Особое внимание американские власти уделили российскому направлению. Прежде всего, MEXC осуществляла операции с российской криптовалютной биржей Garantex и её преемницей Grinex даже в июне 2026 года. Это происходило более чем через четыре года после того, как США ввели санкции против Garantex в апреле 2022 года.

Кроме того, по оценкам FinCEN, почти 1,5 млрд долларов операций через биржу были связаны с обходом санкций против России. При этом около 232 млн долларов из этой суммы составляли прямые транзакции с организациями, находящимися под санкциями США, ЕС и Великобритании.

Кроме того, американское ведомство привело данные о связях биржи с российской сетью обхода санкций A7. По оценкам Минфина США, через MEXC прошло не менее 26 млн долларов в пользу этой сети. Кроме того, через платформу прошло почти 200 млн долларов операций, связанных со стейблкоином A7A5. Этот цифровой актив использовался сетью A7 в качестве инструмента для сохранения стоимости средств и проведения расчетов в условиях санкционных ограничений.

Другие претензии американских властей

Кстати, претензии американских властей не ограничиваются Россией. По данным FinCEN, MEXC также осуществляла операции с иранскими криптовалютными обменниками и структурами, связанными с Северной Кореей.

По данным США, в период с мая 2021 года по май 2026 года MEXC осуществила прямых транзакций на сумму около 1 млрд долларов с более чем 40 иранскими криптовалютными обменниками. Часть из них находится под санкциями США и других стран.

Еще около 22 млн долларов, по утверждению Минфина США, прошли через биржу в рамках операций в интересах Центрального банка Ирана и Корпуса стражей исламской революции, в частности его подразделения "Аль-Кудс".

MEXC уже прекратила обслуживание пользователей из России и Беларуси

В конце октября 2026 года MEXC объявила о прекращении предоставления услуг пользователям из России и Беларуси. В сообщении биржи это решение объяснили необходимостью совершенствования системы соблюдения регуляторных требований.

Тогда пользователям, которых коснулись изменения, пообещали отправить индивидуальные сообщения со сроками и инструкциями по закрытию позиций и выводу активов. В то же время биржа отметила, что аккаунты, владельцы которых не получили такого сообщения, пока могут работать в обычном режиме.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп назвал "глупцами" людей, призывавших его ужесточить санкции против России из-за войны в Украине, и объяснил, почему отказался от такого шага. По его словам, новые ограничения могли помешать освобождению американца Стивена Габбарда, которого удерживали в российской тюрьме, а сами санкции, по мнению Трампа, не оказывают существенного влияния на Москву.

Кроме того, Фокус писал, что выборы в Конгресс США преподнесли Трампу неприятный финансовый сюрприз. Так, всего за сутки его мем-коин Official Trump (TRUMP) потерял почти 5% стоимости, а котировки Trump Media & Technology Group пошли вниз во время дополнительных торгов.