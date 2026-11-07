США відрізали одну з найбільших криптобірж світу від фінансів: спливли мільярди, пов'язані з РФ

Одна з найбільших криптобірж світу — MEXC Global — продовжувала проводити операції з російськими підсанкційними майданчиками навіть у червні 2026 року.

США запровадили обмеження проти криптовалютної біржі MEXC Global, фактично заблокувавши їй доступ до американської фінансової системи. Причиною стали операції, пов'язані з обходом міжнародних санкцій, зокрема російських, а також кіберзлочинністю. За оцінками американської влади, за п'ять років через платформу пройшло щонайменше $16 млрд сумнівних коштів, з яких майже $1,5 млрд пов'язані з обходом санкцій проти Росії.

Про таке рішення 6 листопада 2026 року повідомило Міністерство фінансів США. Відповідний наказ видала Мережа боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) — підрозділ американського Мінфіну.

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Американська влада ухвалила дане рішення в межах спеціальної операції Мінфіну США Economic Outcast. Тепер американським банкам та іншим фінансовим установам заборонено переказувати гроші на криптобіржу MEXC Global або приймати перекази від неї. Фактично це означає, що біржа втрачає можливість проводити операції через фінансові установи США. Якщо банки порушать цю заборону, їм загрожують штрафи або навіть кримінальна відповідальність.

"Фінансові установи не можуть всидіти на двох стільцях: або ви підтримуєте іранський режим, або маєте доступ до фінансової системи США", — так прокоментував рішення міністр фінансів США Скотт Бессент.

За його словами, американська влада і надалі буде перекривати фінансові канали, які використовуються для обходу санкцій за допомогою цифрових активів.

Водночас важливо, що це не означає автоматичного припинення роботи MEXC у всьому світі. Йдеться саме про відключення платформи від фінансових установ США.

Також обмеження не набувають чинності миттєво. Згідно з наказом FinCEN, вони почнуть діяти через 30 днів після публікації документа у Федеральному реєстрі США.

Після оголошення американського рішення MEXC також оприлюднила окрему заяву. Компанія повідомила, що знає про наказ FinCEN та вивчає його разом із юридичною командою і фахівцями з комплаєнсу.

"Активи користувачів залишаються в безпеці, а депозити, виведення коштів і торгівля працюють у звичайному режимі", — заявили в MEXC.

Крім того, біржа повідомила про початок незалежної перевірки власних процедур протидії відмиванню коштів та обходу санкцій. Компанія також заявила про намір взаємодіяти з FinCEN та іншими регуляторами.

Що відомо про криптобіржу MEXC

MEXC Global — міжнародна централізована криптовалютна біржа, яка надає можливість купувати, продавати та обмінювати цифрові активи, а також торгувати криптовалютами на спотовому й ф'ючерсному ринках. Її заснували у 2018 році.

Наразі платформа працює більш ніж у 170 країнах і регіонах. За власними даними компанії, її аудиторія перевищує 40 млн користувачів у всьому світі.

За інформацією Міністерства фінансів США, станом на вересень 2026 року MEXC входила до двадцятки найбільших криптовалютних бірж світу. Щоденний обсяг транзакцій на платформі перевищував 1 млрд доларів, а резерви становили близько 5 млрд доларів. Біржа пропонувала торгівлю понад 50 валютами та більш ніж 3000 криптовалютами й токенізованими активами.

За що США обмежили роботу MEXC Global

За даними американського Мінфіну, у період із травня 2021-го до травня 2026 року через MEXC Global пройшло щонайменше 16 млрд доларів, пов'язаних із незаконною фінансовою діяльністю. Йдеться про операції з обходу санкцій США, Євросоюзу та Великої Британії, кіберзлочинність, платежі для шахрайських схем та інші незаконні фінансові операції.

Особливу увагу американська влада звернула на російський напрямок. Насамперед MEXC проводила операції з російською криптовалютною біржею Garantex та її наступницею Grinex навіть у червні 2026 року. Це відбувалося більш ніж через чотири роки після того, як США запровадили санкції проти Garantex у квітні 2022 року.

Крім того, за оцінками FinCEN, майже 1,5 млрд доларів операцій через біржу були пов'язані з обходом санкцій проти Росії. При цьому близько 232 млн доларів з цієї суми становили прямі транзакції з організаціями, які перебувають під санкціями США, ЄС та Великої Британії.

Окремо американське відомство навело дані про зв'язки біржі з російською мережею обходу санкцій A7. За оцінками Мінфіну США, через MEXC пройшло щонайменше 26 млн доларів на користь цієї мережі. А ще через платформу пройшло майже 200 млн доларів операцій, пов'язаних зі стейблкоїном A7A5. Цей цифровий актив використовувався мережею A7 як інструмент для збереження вартості коштів та проведення розрахунків в умовах санкційних обмежень.

Інші претензії американської влади

До речі, претензії американської влади не обмежуються Росією. За даними FinCEN, MEXC також проводила операції з іранськими криптовалютними обмінниками та структурами, пов'язаними з Північною Кореєю.

За даними США, у період із травня 2021-го до травня 2026 року MEXC провела прямих транзакцій приблизно на 1 млрд доларів із понад 40 іранськими криптовалютними обмінниками. Частина з них перебуває під санкціями США та інших країн.

Ще близько 22 млн доларів, за твердженням Мінфіну США, пройшли через біржу в операціях на користь Центрального банку Ірану та Корпусу вартових ісламської революції, зокрема його підрозділу "Аль-Кудс".

MEXC уже припинила обслуговувати користувачів із Росії та Білорусі

Наприкінці жовтня 2026 року MEXC оголосила про припинення надання послуг користувачам із Росії та Білорусі. У повідомленні біржі це рішення пояснили необхідністю вдосконалення системи дотримання регуляторних вимог.

Тоді користувачам, яких стосувалися зміни, пообіцяли надіслати індивідуальні повідомлення з термінами та інструкціями щодо закриття позицій і виведення активів. Водночас біржа зазначила, що акаунти, власники яких не отримали такого повідомлення, поки можуть працювати у звичайному режимі.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп назвав "дурними" людей, які закликали його посилити санкції проти Росії через війну в Україні, та пояснив, чому відмовився від такого кроку. За його словами, нові обмеження могли завадити звільненню американця Стівена Габбарда, якого утримували в російській в’язниці, а самі санкції, на думку Трампа, не мають суттєвого впливу на Москву.

Також Фокус писав, що вибори до Конгресу США принесли Трампу неприємний фінансовий сюрприз. Так, лише за одну добу його мемкоїн Official Trump (TRUMP) втратив майже 5% вартості, а котирування Trump Media & Technology Group пішли вниз під час додаткових торгів.