США объявили о щедром вознаграждении за информацию о секретах ядерной программы Ирана: что ищут

Американские власти готовы не только выплатить вознаграждение в размере 20 млн долларов, но и помочь информаторам переехать в безопасное место.

США объявили вознаграждение в размере до 20 млн долларов за информацию о ядерной программе Ирана. Вашингтон интересуют не только места расположения ядерных объектов, но и оборудование, специалисты и перемещение компонентов, связанных с этой программой. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в социальной сети X. Инициатива реализуется в рамках программы Государственного департамента США Rewards for Justice ("Вознаграждение за справедливость") — её официальные условия опубликованы на сайте американского ведомства.

Согласно сообщению Госдепартамента, американские власти ищут информацию о различных составляющих ядерной программы Ирана. Речь идет, в частности, о:

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места расположения ядерных объектов и связанную с ними инфраструктуру;

оборудование, используемое в рамках ядерной программы;

лиц, причастных к этой деятельности, в частности представителей научного сообщества;

перемещение людей, оборудования и других элементов, связанных с программой.

Максимальная сумма вознаграждения составляет 20 млн долларов. При этом Госдепартамент не уточнил, какие именно сведения позволят получить максимальное вознаграждение. Сумма выплаты будет зависеть от ценности переданной информации и её практического значения. При этом сам факт обращения в программу не гарантирует получения денег: решение о выплате принимается после проверки информации и прохождения соответствующей процедуры.

Отдельно в объявлении упоминается информация о перемещении таких людей, оборудования и других ресурсов, связанных с программой.

Объявление о вознаграждении привлекло внимание на фоне неоднократных заявлений президента США Дональда Трампа о том, что американские военные фактически уничтожили ядерную программу Ирана.

В частности, в пятницу, 6 ноября, во время беседы с журналистами в Вест-Палм-Бич, штат Флорида, Трамп вновь заявил, что американские удары не позволили Ирану обзавестись ядерным оружием.

"Если бы мы не нанесли удар по Ирану, сегодня у вас не было бы Израиля", — сказал американский президент.

Он также утверждал, что если бы у Ирана было ядерное оружие, он применил бы его и уничтожил Ближний Восток.

В то же время Трамп сообщил, что Вашингтон продолжает поддерживать контакты с Тегераном и, по его словам, иранская сторона очень хочет заключить соглашение, чтобы положить конец войне.

"Мы сейчас ведем с ними переговоры. Они очень хотят заключить соглашение", — заявил президент США.

Так, президент Ирана Масуд Пезешкиан 3 ноября заявил, что его правительство продолжает искать выход из кризиса путем переговоров. Он также подчеркнул, что возобновление войны не принесет пользы ни одной из сторон

Что известно о программе "Rewards for Justice"

Rewards for Justice ("Вознаграждение за содействие правосудию") — это государственная программа США, направленная на защиту жизни американцев и интересов США. Она предусматривает денежные выплаты людям за информацию, которая поможет задерживать организаторов международных террористических актов, предотвращать нападения, устанавливать местонахождение лидеров террористических организаций и пресекать финансирование террористических организаций.

Программа была создана в 1984 году на основании закона о борьбе с международным терроризмом. Её администрирует Бюро дипломатической безопасности Государственного департамента США.

В настоящее время вознаграждения также могут предлагаться за информацию о вмешательстве иностранных государств в выборы в США, о злонамеренной кибердеятельности и о финансовых механизмах, поддерживающих режим Северной Кореи.

Что Трамп заявляет о ядерной программе Ирана

На фоне объявления о вознаграждении президент США Дональд Трамп продолжает утверждать, что американские военные фактически уничтожили ядерную инфраструктуру Ирана. В то же время он не исключает новых ударов по объектам, которые, по оценке Вашингтона, могут оставаться частью ядерной программы.

В частности, 31 октября Трамп заявил, что у США ещё есть "одна или две цели", с которыми, по его словам, американским войскам необходимо разобраться. Среди них он упомянул гору Пикакс (Pickaxe Mountain) в центральной части Ирана. Эту территорию подозревают в размещении ядерного объекта, однако Тегеран отрицает наличие там такого сооружения.

В своём объявлении программа "Rewards for Justice" ссылается на оценки Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Согласно приведённым данным, в 2025 году агентство сообщало, что Иран обогащал уран до уровня 60 %. Это значительно выше уровня, который обычно требуется для гражданского использования, и приближается к примерно 90% — показателю, необходимому для производства оружейного урана.

В программе также были отмечены проблемы с контролем за ядерной деятельностью Тегерана. По оценке американской стороны, невыполнение Ираном гарантийных обязательств перед МАГАТЭ привело к тому, что агентство утратило непрерывность данных о производстве и запасах отдельных важных компонентов, в частности центрифуг, используемых для обогащения урана.

Напомним, что США усиливают военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне обострения противостояния с Ираном: в регион направляется атомный авианосец USS Theodore Roosevelt с боевыми кораблями сопровождения.

Кроме того, Фокус сообщал, что Вашингтон недавно предупредил страны Персидского залива о возможной краткосрочной, но интенсивной военной кампании в Иране.