США оголосили щедру винагороду за секрети ядерної програми Ірану: що шукають

Американська влада готова не тільки виплатити винагороду 20 млн доларів, а й допомогти інформаторам переїхати в безпечне місце.

США оголосили винагороду до 20 млн доларів за інформацію про ядерну програму Ірану. Вашингтон цікавлять не лише місця розташування ядерних об'єктів, а й обладнання, фахівці та переміщення компонентів, пов'язаних із цією програмою. Про відповідну пропозицію повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі X. Ініціатива реалізується через програму Державного департаменту США Rewards for Justice ("Винагорода за справедливість") — її офіційні умови оприлюднені на сайті американського відомства.

Згідно з повідомленням Держдепартаменту, американська влада шукає інформацію про різні складові ядерної програми Ірану. Йдеться, зокрема, про:

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місця розташування ядерних об'єктів та пов'язану з ними інфраструктуру;

обладнання, яке використовується в межах ядерної програми;

осіб, причетних до цієї діяльності, зокрема представників наукової спільноти;

переміщення людей, обладнання та інших елементів, пов'язаних із програмою.

Максимальна сума винагороди становить 20 млн доларів. Водночас Держдепартамент не уточнив, які саме відомості дадуть змогу отримати максимальну винагороду. Сума виплати залежатиме від цінності переданої інформації та її практичного значення. При цьому сам факт звернення до програми не гарантує отримання грошей: рішення про виплату ухвалюють після перевірки інформації та відповідної процедури.

Окремо в оголошенні згадано інформацію про переміщення таких людей, обладнання та інших пов'язаних із програмою ресурсів.

Оголошення про винагороду привернуло увагу на тлі неодноразових заяв президента США Дональда Трампа про те, що американські військові фактично знищили ядерну програму Ірану.

Зокрема, у п'ятницю, 6 листопада, під час спілкування з журналістами у Вест-Палм-Біч у Флориді Трамп знову заявив, що американські удари не дозволили Ірану отримати ядерну зброю.

"Якби ми не вдарили по Ірану, сьогодні у вас не було б Ізраїлю", — сказав американський президент.

Він також стверджував, що якби Іран мав ядерну зброю, то використав би її та знищив Близький Схід.

Водночас Трамп повідомив, що Вашингтон продовжує контакти з Тегераном і, за його словами, іранська сторона дуже хоче укласти угоду для завершення війни.

"Ми зараз ведемо з ними переговори. Вони дуже хочуть укласти угоду", — заявив президент США.

Так, президент Ірану Масуд Пезешкіан 3 листопада заявив, що його уряд продовжує шукати вихід із кризи шляхом переговорів. Він також наголосив, що відновлення війни не принесе користі жодній зі сторін

Що відомо про програму Rewards for Justice

Rewards for Justice ("Винагорода за допомогу правосуддю") — це державна програма США, яка допомагає захищати життя американців та інтереси США. Вона передбачає грошові виплати людям за інформацію, яка допоможе затримувати організаторів міжнародних терактів, запобігати нападам, встановлювати місцеперебування терористичних лідерів і припиняти фінансування терористичних організацій.

Програму було створено у 1984 році на підставі закону про боротьбу з міжнародним тероризмом. Її адмініструє Бюро дипломатичної безпеки Державного департаменту США.

Нині винагороди також можуть пропонувати за відомості про втручання іноземних держав у вибори США, зловмисну кібердіяльність та фінансові механізми, які підтримують режим Північної Кореї.

Що Трамп заявляє про ядерну програму Ірану

На тлі оголошення винагороди президент США Дональд Трамп продовжує стверджувати, що американські військові фактично знищили ядерну інфраструктуру Ірану. Водночас він не виключає нових ударів по об'єктах, які, за оцінкою Вашингтона, можуть залишатися частиною ядерної програми.

Зокрема, 31 жовтня Трамп заявив, що США ще мають "одну або дві цілі", з якими американським силам, за його словами, потрібно розібратися. Серед них він згадав гору Пікакс (Pickaxe Mountain) у центральній частині Ірану. Цю територію підозрюють у розміщенні ядерного об'єкта, однак Тегеран заперечує, що там є така споруда.

У своєму оголошенні Rewards for Justice посилається на оцінки Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Згідно з наведеними даними, у 2025 році агентство повідомляло, що Іран збагачував уран до рівня 60%. Це значно вище рівня, який зазвичай потрібен для цивільного використання, і наближається до приблизно 90% — показника, необхідного для виробництва збройового урану.

У програмі також наголосили на проблемах із контролем за ядерною діяльністю Тегерана. За оцінкою американської сторони, невиконання Іраном гарантійних зобов'язань перед МАГАТЕ призвело до того, що агентство втратило безперервність знань про виробництво та запаси окремих важливих компонентів, зокрема центрифуг, які використовують для збагачення урану.

Нагадаємо, США посилюють військову присутність на Близькому Сході на тлі загострення протистояння з Іраном: до регіону прямує атомний авіаносець USS Theodore Roosevelt із бойовими кораблями супроводу.

Також Фокус писав, що Вашингтон нещодавно попередив країни Перської затоки про можливу коротку, але інтенсивну військову кампанію в Ірані.