Поиски заработка обернулись тюрьмой: в Эстонии осудили украинца за перевозку мигрантов

Четверо пассажиров, не имевших права находиться в Эстонии, стоили украинцу двух месяцев за решеткой. Полиция раскрыла случай нелегальной перевозки, а суд постановил: после отбытия наказания мужчина покинет страну и не сможет вернуться в течение пяти лет.

В Эстонии 37-летнего гражданина Украины приговорили к одному году и десяти месяцам лишения свободы за незаконную перевозку мигрантов через государственную границу. Два месяца он должен провести в тюрьме, а остальную часть наказания заменили условным сроком. Об этом сообщила эстонская общественная вещательная компания ERR со ссылкой на решение Пярнуского уездного суда.

По информации журналистов, речь идет об Александре Суворове из Украины, которого задержали 4 октября в селе Мяэкюла Ярваского уезда. Во время проверки автомобиля полиция обнаружила в салоне автомобиля украинца и четырёх иностранцев, которые незаконно попали в Эстонию. Среди них были один гражданин Алжира и трое граждан Сомали.

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Дело Александра Суворова рассмотрели в суде по упрощенной процедуре. Суд признал украинца виновным в незаконном ввозе иностранцев в страну и приговорил его к одному году и десяти месяцам лишения свободы. Впрочем, немедленно мужчине предстоит отбыть лишь два месяца наказания. Остаток срока ему не придется отбывать, если в течение двух с половиной лет условного срока он не совершит нового умышленного преступления.

После отбытия наказания мужчину депортируют из страны и запретят ему въезд в Эстонию на пять лет, говорится в решении Пярнуского уездного суда.

Что известно о нелегальных мигрантах в Эстонии

По данным ERR, с июля по конец октября 2026 года в Эстонии выявили 388 иностранцев, незаконно находившихся на территории страны. По информации эстонской полиции, в последнее время мигрантов чаще всего выявляют в Таллинне, ведь оттуда проще всего добраться до Финляндии и других стран региона.

По состоянию на 3 ноября:

388 человек были выявлены как не имеющие законных оснований для пребывания в стране;

148 из них были переданы латвийским пограничникам;

15 человек задержали по подозрению в организации незаконной миграции.

Ранее одним из самых распространенных маршрутов нелегальной миграции был путь через Беларусь и Латвию. Сначала иностранцы незаконно пересекали белорусско-латвийскую границу, а затем через территорию Латвии попадали в Эстонию. Оттуда они пытались добраться до стран Северной Европы.

Однако после ужесточения пограничного контроля в соседних странах маршруты нелегальной миграции частично изменились. Из-за этого иностранцев всё чаще обнаруживают уже на территории Эстонии, в частности в Таллинне.

Отметим, что согласно эстонскому законодательству незаконная перевозка иностранца через государственную границу наказывается лишением свободы на срок до трёх лет. Если при перевозке людей их ставят в ситуацию, угрожающую их жизни или способную нанести серьезный вред здоровью, наказание может достигать семи лет лишения свободы.

Напомним, 10 августа латвийские пограничники обнаружили подземный туннель, через который из Беларуси в страну пытались проникнуть 15 мигрантов. Это был первый подобный случай в истории Латвии: тайный проход обнаружили недалеко от границы в ходе совместной операции правоохранительных органов.

Кроме того, Фокус сообщал, что испанская Сеута оказалась под давлением массового наплыва мигрантов из Марокко: тысячи людей пытались попасть в город, преодолевая морскую переправу, заборы и колючую проволоку.