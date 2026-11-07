Заробіток обернувся в'язницею: в Естонії засудили українця за перевезення мігрантів

Чотири пасажири, які не мали права перебувати в Естонії, коштували українцеві двох місяців за ґратами. Поліція викрила нелегальне перевезення, а суд постановив: після ув'язнення чоловік залишить країну й не зможе повернутися протягом п'яти років.

В Естонії 37-річного громадянина України засудили до одного року і десяти місяців позбавлення волі за незаконне перевезення мігрантів через державний кордон. Два місяці він має провести у в'язниці, а решту покарання замінили умовним терміном. Про це повідомив естонський суспільний мовник ERR із посиланням на рішення Пярнуського повітового суду.

За інформацією журналістів, йдеться про Олександра Суворова з України, якого затримали 4 жовтня в селі Мяекюла Ярваського повіту. Під час перевірки автомобіля поліція виявила в салоні автомобіля українця чотирьох іноземців, які незаконно потрапили до Естонії. Серед них були один громадянин Алжиру та троє громадян Сомалі.

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Справу щодо Олександра Суворова розглянули в суді за спрощеною процедурою. Суд визнав українця винним у незаконному перевезенні іноземців до країни та призначив йому один рік і десять місяців позбавлення волі. Втім, негайно чоловік має відбути лише два місяці покарання. Решту строку не доведеться відбувати, якщо протягом двох з половиною років умовного терміну він не скоїть нового умисного злочину.

Після відбуття ув'язнення чоловіка депортують з країни та заборонять йому в'їзд до Естонії на п'ять років, сказано в рішенні Пярнуського повітового суду.

Що відомо про нелегальних мігрантів в Естонії

За даними ERR, із липня до кінця жовтня 2026 року в Естонії виявили 388 іноземців, які перебували на території країни незаконно. За інформацією естонської поліції, останнім часом мігрантів найчастіше виявляють в Таллінні, адже звідти найпростіше дістатись до Фінляндії та інших держав регіону.

Станом на 3 листопада:

388 осіб виявили без законних підстав для перебування в країні;

148 із них передали латвійським прикордонникам;

15 осіб затримали за підозрою в організації незаконної міграції.

Раніше одним із найпоширених маршрутів нелегальної міграції був шлях через Білорусь і Латвію. Спочатку іноземці незаконно перетинали білорусько-латвійський кордон, а потім через територію Латвії потрапляли до Естонії. Звідти вони намагалися дістатися країн Північної Європи.

Однак, після посилення прикордонного контролю в сусідніх країнах маршрути нелегальної міграції частково змістилися. Через це іноземців дедалі частіше виявляють уже на території Естонії, зокрема в Таллінні.

Зазначимо, що за естонським законодавством, незаконне перевезення іноземця через державний кордон карається позбавленням волі на строк до трьох років. Якщо під час перевезення людей ставлять у ситуацію, що загрожує їхньому життю або може завдати серйозної шкоди здоров'ю, покарання може сягати семи років ув'язнення.

Нагадаємо, 10 серпня латвійські прикордонники виявили підземний тунель, через який із Білорусі до країни намагалися потрапити 15 мігрантів. Це був перший подібний випадок в історії Латвії: таємний хід знайшли неподалік кордону під час спільної операції правоохоронців.

Також Фокус писав, що іспанська Сеута опинилася під тиском масового напливу мігрантів із Марокко: тисячі людей намагалися потрапити до міста, долаючи морську переправу, паркани та колючий дріт.