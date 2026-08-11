Тунель під кордоном Латвії: мігранти прокопали таємний хід із Білорусі, — Reuters

Латвійські прикордонники виявили тунель під кордоном з Білоруссю, через який 15 мігрантів намагалися незаконно потрапити до країни. Це перший такий випадок у Латвії.

Про це повідомило Reuters з посиланням на Державну прикордонну службу Латвії.

Тунель виявили вночі 10 серпня в Скрудаліенській волості Аугшдаугавського краю, приблизно за 10 метрів від прикордонної огорожі.

Мігрантів знайшли під час спільної операції прикордонників, поліції, Національних збройних сил Латвії та кінолога литовської прикордонної служби. Після цього правоохоронці встановили, що люди перетнули кордон через підземний хід, і повернули їх до країни, звідки вони прибули.

Група мігрантів дорогою до тунелю Фото: Держприкордонслужба Латвії

За даними Delfi та LSM, прикордонники раніше вже мали оперативну інформацію про тунель. Водночас саме на цій ділянці раніше не фіксували ознак незаконного перетину кордону та не затримували порушників.

Відео дня

Міністр внутрішніх справ Латвії Яніс Домбрава заявив, що тунель знайшли після того, як правоохоронці почали з'ясовувати, як саме група потрапила до країни.

“Це поки перший тунель такого роду в Латвії”, — сказав він.

Латвія також почала операцію “Оборотень” для боротьби з незаконним перетином кордону та мережами, які допомагають мігрантам потрапляти до країни. Прем'єр-міністр Андріс Кулбергс заявив, що влада планує посилити контроль за східним кордоном, зокрема за допомогою дронів.

За словами Кулбергса, злочинні мережі переправляють мігрантів із Білорусі до Латвії, а далі — в інші країни Шенгенської зони.

“Ми хочемо надіслати чіткий сигнал — жодних дірок у нас не буде”, — заявив прем'єр.

Латвія також планує посилити співпрацю між прикордонниками, поліцією, збройними силами та спецслужбами. Країна координуватиме дії з Естонією, Литвою, Польщею та іншими державами, щоб зупинити потік мігрантів.

Reuters зазначає, що минулого місяця латвійські військові застосували сльозогінний газ і зробили попереджувальний постріл, щоб зупинити мігрантів, які намагалися потрапити до Латвії з Білорусі. Довжина латвійсько-білоруського кордону становить 173 кілометри.

Нагадаємо, 1 липня дипломат і політик Роман Безсмертний заявив, що Білорусь можуть готувати як плацдарм для можливих військових операцій Росії проти країн Балтії, Скандинавії та Британських островів. За його словами, зараз Білорусь переважно використовують проти України в електронному вимірі — для посилення сигналу та управління безпілотниками й ракетами.

Безсмертний також припускав можливість гібридних або комбінованих операцій Росії проти окремих країн чи їхніх територій. Він зазначав, що важливу роль у таких планах можуть відігравати Білорусь і Калінінградська область РФ.

У травні 2026 року президент Володимир Зеленський попереджав про можливість нового наступу з території Білорусі. Водночас аналітики не фіксували скупчення російських чи білоруських військ біля кордону, однак звертали увагу на будівництво доріг та іншої інфраструктури, яку можуть використати для забезпечення наступальних операцій.

Олександр Лукашенко у відповідь неодноразово запевняв, що Білорусь не планує нападати на Україну. Водночас він заявляв про готовність відповісти на можливі «провокації» та стверджував, що в разі потреби Мінськ може розраховувати на підтримку російської армії.

Також Лукашенко розповідав про зустріч 25 травня з представниками президента України. За його словами, він запевнив їх, що не має наміру вступати у війну та виступає за мир.

19 червня Зеленський вимагав від Білорусі відключити чотири ретранслятори. 24 червня стало відомо, чи продовжує працювати обладнання ЗС РФ, яке допомагає дронам-камікадзе “Шахед” атакувати північні області України.