Туннель под границей Латвии: мигранты прокопали тайный ход из Беларуси, — Reuters

Латвийские пограничники обнаружили туннель под границей с Беларусью, через который 15 мигрантов пытались незаконно проникнуть в страну. Это первый подобный случай в Латвии.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственную пограничную службу Латвии.

Туннель обнаружили ночью 10 августа в Скрудалиенской волости Аугшдаугавского края, примерно в 10 метрах от пограничного заграждения.

Мигрантов обнаружили в ходе совместной операции пограничников, полиции, Национальных вооруженных сил Латвии и кинолога литовской пограничной службы. После этого правоохранители установили, что люди пересекли границу через подземный ход, и вернули их в страну, откуда они прибыли.

Группа мигрантов по дороге к туннелю Фото: Госпогранслужба Латвии

По данным Delfi и LSM, пограничники ранее уже располагали оперативной информацией о туннеле. В то же время именно на этом участке ранее не фиксировались признаки незаконного пересечения границы и не задерживались нарушители.

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Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава заявил, что туннель обнаружили после того, как правоохранительные органы начали выяснять, как именно эта группа попала в страну.

"Это пока что первый туннель такого рода в Латвии", — сказал он.

Латвия также начала операцию "Оборотень" по борьбе с незаконным пересечением границы и сетями, помогающими мигрантам проникать в страну. Премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что власти планируют усилить контроль над восточной границей, в частности с помощью дронов.

По словам Кулбергса, преступные сети переправляют мигрантов из Беларуси в Латвию, а оттуда — в другие страны Шенгенской зоны.

"Мы хотим послать четкий сигнал — никаких лазеек у нас не будет", — заявил премьер.

Латвия также планирует укрепить сотрудничество между пограничниками, полицией, вооружёнными силами и спецслужбами. Страна будет координировать свои действия с Эстонией, Литвой, Польшей и другими государствами, чтобы остановить поток мигрантов.

Reuters отмечает, что в прошлом месяце латвийские военные применили слезоточивый газ и произвели предупредительный выстрел, чтобы остановить мигрантов, пытавшихся попасть в Латвию из Беларуси. Протяженность латвийско-белорусской границы составляет 173 километра.

Напомним, 1 июля дипломат и политик Роман Безсмертный заявил, что Беларусь могут готовить в качестве плацдарма для возможных военных операций России против стран Балтии, Скандинавии и Британских островов. По его словам, сейчас Беларусь в основном используют против Украины в электронном пространстве — для усиления сигнала и управления беспилотниками и ракетами.

Бессмертный также допускал возможность проведения Россией гибридных или комбинированных операций против отдельных стран или их территорий. Он отмечал, что важную роль в таких планах могут сыграть Беларусь и Калининградская область РФ.

В мае 2026 года президент Владимир Зеленский предупреждал о возможности нового наступления с территории Беларуси. В то же время аналитики не фиксировали скопления российских или белорусских войск у границы, однако обращали внимание на строительство дорог и другой инфраструктуры, которую могут использовать для обеспечения наступательных операций.

Александр Лукашенко в ответ неоднократно заявлял, что Беларусь не планирует нападать на Украину. В то же время он заявлял о готовности ответить на возможные "провокации" и утверждал, что в случае необходимости Минск может рассчитывать на поддержку российской армии.

Кроме того, Лукашенко рассказал о встрече 25 мая с представителями президента Украины. По его словам, он заверил их, что не намерен вступать в войну и выступает за мир.

19 июня Зеленский потребовал от Беларуси отключить четыре ретранслятора. 24 июня стало известно, продолжает ли работать оборудование ВС РФ, помогающее дронам-камикадзе "Шахед" наносить удары по северным областям Украины.