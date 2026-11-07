Не верила в Бога, пока не пережила клиническую смерть: ученая рассказала, что увидела в потустороннем мире

Американская учёная Нэнси Райнс, которая раньше не верила в Бога и загробную жизнь, пережила необычный опыт после операции на позвоночнике.

Учёная оказалась в месте, напоминавшем живописный холм, почувствовала необычную энергию и услышала голос, который назвал её своим ребёнком и сказал, что она дома, сообщает издание Unilad.

По словам Нэнси Райнс, она выросла в католической семье, однако со временем отказалась от многих религиозных убеждений и стала атеисткой. В то же время женщина признавалась, что боялась смерти.

Переломным моментом в её жизни стало дорожно-транспортное происшествие. Нэнси ехала на велосипеде, когда её сбила машина. В результате она получила травмы, из-за которых впоследствии ей потребовалась операция на позвоночнике.

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Во время хирургического вмешательства женщина пережила опыт, который она описывает как пребывание за пределами обычной реальности.

По словам Райнс, сначала она подумала, что просто очнулась после анестезии. Однако, оглядевшись, поняла, что находится не в операционной, а на склоне холма с невероятно красивым видом. Она описала это место как неземное и необычное. По её словам, оно напоминало Шотландское нагорье, хотя раньше она там никогда не была.

Женщина рассказала, что вокруг не было солнца, однако всё было залито ярким светом. Она также заметила своеобразный металлический блеск и чувствовала, будто вокруг неё постоянно движется энергия.

Сначала необычная обстановка напугала Нэнси. Она предположила, что могла умереть прямо на операционном столе. Поскольку раньше не верила в загробную жизнь, женщина даже не понимала, почему оказалась не в аду. Однако, по её словам, в ответ она услышала голос, который раздавался отовсюду. Он был одновременно громким и как будто тихим.

Райнс утверждает, что голос сказал ей, что она — его дитя, а место, где она находится, — её дом. После этого женщина вернулась в своё тело. Она призналась, что испытала сильное горе из-за необходимости покинуть место, в котором чувствовала себя как дома.

После этого опыта отношение Нэнси к смерти кардинально изменилось. По её словам, она больше не боится умирать, поскольку убеждена, что после смерти снова вернётся туда, что считает своим настоящим домом.

Напомним, что канадская медсестра Джулия Эванс перенесла почти смертельную аллергическую реакцию на лилии в больнице, где она работала, в результате чего у неё остановилось сердце.

Кроме того, женщина, которую в течение 13 минут считали мёртвой, говорит, что её отправили обратно со словами: "Смерть — это на самом деле лишь начало". Николь Керр помнит, как её жизнь промелькнула перед глазами, когда её машина во время ДТП потеряла управление, а затем врезалась в валун, отбросив её в воздух.