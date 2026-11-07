Не вірила в Бога, поки не пережила клінічну смерть: вчена розповіла, що побачила у потойбічному світі

Американська науковиця Ненсі Райнс, яка раніше не вірила в Бога та загробне життя, пережила незвичайний досвід після операції на хребті.

Вчена опинилася в місці, яке нагадувало мальовничий пагорб, відчула незвичну енергію та почула голос, який назвав її своєю дитиною і сказав, що вона вдома, повідомляє видання Unilad.

За словами Ненсі Райнс, вона виросла в католицькій родині, однак згодом відкинула багато релігійних переконань і стала атеїсткою. Водночас жінка зізнавалася, що боялася смерті.

Переломним моментом у її житті стала дорожньо-транспортна пригода. Ненсі їхала на велосипеді, коли її збила машина. Унаслідок цього вона отримала травми, через які згодом їй знадобилася операція на хребті.

Під час хірургічного втручання жінка пережила досвід, який описує як перебування поза межами звичайної реальності.

Видео дня

За словами Райнс, спочатку вона подумала, що просто прокинулася після анестезії. Однак, озирнувшись, зрозуміла, що перебуває не в операційній, а на схилі пагорба з неймовірно красивим краєвидом. Вона описала це місце як ефірне та незвичне. За її словами, воно нагадувало Шотландське нагір'я, хоча раніше вона там ніколи не була.

Жінка розповіла, що навколо не було сонця, проте все було залите яскравим світлом. Вона також помітила своєрідний металевий блиск і відчувала, ніби навколо неї постійно рухається енергія.

Спочатку незвичайна обстановка налякала Ненсі. Вона припустила, що могла померти просто на операційному столі. Оскільки раніше не вірила в загробне життя, жінка навіть не розуміла, чому опинилася не в пеклі. Однак, за її словами, у відповідь вона почула голос, який лунав звідусіль. Він був водночас гучним і неначе тихим.

Райнс стверджує, що голос сказав їй, що вона є його дитиною, а місце, де вона перебуває, — її дім. Після цього жінка повернулася до свого тіла. Вона зізналася, що пережила сильне горе через необхідність залишити місце, у якому почувалася вдома.

Після цього досвіду ставлення Ненсі до смерті кардинально змінилося. За її словами, вона більше не боїться помирати, оскільки переконана, що після смерті знову повернеться туди, що вважає своїм справжнім домом.

Нагадаємо, що канадська медсестра Джулія Еванс перенесла майже смертельну алергічну реакцію на лілії в лікарні, де вона працювала, в результаті чого у неї зупинилося серце.

Також жінка, яку оголосили мертвою протягом 13 хвилин, каже, що її відправили назад з повідомленням, що "смерть — це насправді лише початок". Ніколь Керр пам’ятає, як її життя промайнуло перед очима, коли її машина під час ДТП втратила керування, а потім вдарилася об валун, відкинувши її в повітря.