Жінка тричі пережила зупинку серця після ДТП: вона розповіла, що бачила, коли була мертва 13 хвилин

Жінка, яку оголосили мертвою протягом 13 хвилин, каже, що її відправили назад з повідомленням, що "смерть — це насправді лише початок". Ніколь Керр пам’ятає, як її життя промайнуло перед очима, коли її машина під час ДТП втратила керування, а потім вдарилася об валун, відкинувши її в повітря.

Її авто знайшли "зім’ятим, як аркуш паперу". А сама Ніколь, якій зараз 62 роки, пережила три зупинки серця. Сьогодні жінка ділиться своєю історією з іншими людьми, пише Daily Mirror.

Перебуваючи "на іншому боці", вона каже, що отримала цінний урок, який назавжди змінив її життя, яким вона його знала.

"Я спостерігала, як вони натягнули на мене цю ковдру з такою відстороненістю, що це було цілком природно. Замість болю від удару я відчула лише спокій. А потім мене зустрів ангел, який, як я зрозуміла, був моїм покійним дідусем. Він показав мені, що життя, яке я живу, насправді не моє", — сказала колишня курсантка ВПС.

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Ніколь Керр під час лікування Фото: Скріншот

Ніколь, якій на той час було лише 19 років, вона щойно вступила до лав Повітряних сил. По дорозі назад на базу зі старшим курсантом стався конфлікт. Після сварки машина перекинулася, і Ніколь та її пасажира викинуло на тротуар.

На "іншому боці" вона швидко зрозуміла, що всього цього не сталося б, якби вона прислухалася до свого серця, а не до бажань інших.

"Я вступила до Академії лише для того, щоб догодити батькові. Я жила в постійному стані легкого страху, намагаючись вписатися у військову форму, яка не відповідала моїй душі. Я жила заради схвалення інших людей та придушувала власний дух, щоб вижити. Я відчувала, як тягар усього цього страху просто тане у світлі", — каже вона.

Тоді ангел сказав Ніколь, що їй час повертатися.

"Думка про повернення до розбитого тіла була нестерпною. Я навіть посварилася з ним. Я кричала, що не хочу йти і хочу залишитися в цьому блаженстві назавжди", — розповіла вона.

Парамедики провели їй серцево-легеневу реанімацію, і після прибуття до лікарні її терміново доставили в операційну. У неї було багато важких травм, включаючи множинні переломи, розтрощений таз, розтрощене зап'ястя, значну травму голови та грудної клітки, а також майже ампутовану ногу через пошкодження нервів.

На щастя, лікарям вдалося стабілізувати її "понівечене" тіло, але ненадовго.

"Через два тижні у мене розвинувся сепсис і гангрена. Моїм батькам сказали, що я недовго проживу. Мене терміново прооперували, де в мене знову зупинилося серце. Після того, як я підійшов до яскравого білого світла, мене зустрів інший ангел і сказав, що моя робота на Землі ще не завершена. На мене чекає місія", — розповіла вона.

Вона прожила ще три місяці. Але тоді рідина заповнила її легені. Ніколь задихнулася і пережила свій третій, і останній на сьогодні, клінічний досвід смерті.

Після того, як її "струсом" повернули у своє тіло, вона поставила собі за мету навчити людей справжньому сенсу життя.

Жінка тричі пережила клінічну смерть Фото: Скріншот

"Роками я вагалася, чи ділитися своїм досвідом, боячись, що мене неправильно зрозуміють або назвуть "божевільною". Але потім я знайшла інших людей, які пережили це і зрозуміла, що ці 13 хвилин смерті насправді були початком мого нового життя. Смерть — це не кінець. Ми всі безсмертні істоти, які переживають тимчасовий фізичний досвід. Я вдячний за можливість розповідати про свій досвід і надавати сили іншим", — каже жінка.

Нагадаємо, що жінка пережила 24 хвилини клінічної смерті після серцевого нападу. За її словами, вона не бачила тунелю чи світла, а відчула спокій.

Також вчені виявили дивовижну схожість між людьми, які пережили досвід клінічної смерті та психоделічного трипу — в обох випадках їхнє ставлення до життя та смерті сильно змінювалося.

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