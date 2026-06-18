Була мертвою 24 хвилини після серцевого нападу: жінка розповіла, що вона бачила

Жінка пережила 24 хвилини клінічної смерті після серцевого нападу. За її словами, вона не бачила тунелю чи світла, а відчула спокій.

Лорен Канадей 24 хвилини була без пульсу після серцевого нападу, що стався вдома, повідомляє видання Daily Mirror

Після негайної першої допомоги чоловіка та професійної реанімації медиків, жінку вдалося повернути до життя лише через пів години. Але вона поділилася своїм досвідом, який спростував поширені чутки про "тунель" і яскраве світло.

Лорен розповіла, що не бачила ані світла, ані свого тіла збоку. Але пережила глибоке відчуття тиші та спокою. Каже, що цей стан докорінно змінив її ставлення до життя. Після реанімації вона ще кілька тижнів відчувала цей стан внутрішнього спокою.

Жінка каже, що тепер каже про своє життя до серцевого нападу та після нього.

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"Я пам’ятаю лише відчуття надзвичайного спокою. Цей спокій залишався зі мною ще кілька тижнів після того, як я прокинулася", — розповіла Лорен.

Вона також зізналася, що не боїться смерті.

"Я точно більше не боюся смерті. Незважаючи на те, що я не бачила нічого чіткого, я зовсім не хвилююся з цього приводу", — заявила вона.

Тепер жінка порівнює пережите з початком "другого життя". За її словами, досвід клінічної смерті змінив її внутрішнє сприйняття віку та страхів.

Нагадаємо, що вчені виявили дивовижну схожість між людьми, які пережили досвід клінічної смерті та психоделічного трипу — в обох випадках їхнє ставлення до життя та смерті сильно змінювалося.

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