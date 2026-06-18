Была мертва 24 минуты после сердечного приступа: женщина рассказала, что она видела

Женщина пережила 24 минуты клинической смерти после сердечного приступа. По её словам, она не видела ни туннеля, ни света, а почувствовала спокойствие.

Лорен Канадей в течение 24 минут не имела пульса после сердечного приступа, произошедшего у неё дома, сообщает издание Daily Mirror

После оказания мужем неотложной первой помощи и профессиональной реанимации со стороны медиков женщину удалось вернуть к жизни лишь через полчаса. Но она поделилась своим опытом, который опроверг распространенные слухи о "туннеле" и ярком свете.

Лорен рассказала, что не видела ни света, ни своего тела со стороны. Но испытала глубокое ощущение тишины и покоя. Говорит, что это состояние коренным образом изменило её отношение к жизни. После выхода из реанимации она ещё несколько недель испытывала это состояние внутреннего покоя.

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Женщина говорит, что теперь она делит свою жизнь на период до сердечного приступа и период после него.

"Я помню только ощущение необычайного спокойствия. Это спокойствие оставалось со мной ещё несколько недель после того, как я проснулась", — рассказала Лорен.

Она также призналась, что не боится смерти.

"Я точно больше не боюсь смерти. Несмотря на то, что я не видела ничего чёткого, я совершенно не волнуюсь по этому поводу", — заявила она.

Теперь женщина сравнивает пережитое с началом "второй жизни". По её словам, опыт клинической смерти изменил её внутреннее восприятие возраста и страхов.

Напомним, что учёные обнаружили удивительное сходство между людьми, пережившими опыт клинической смерти и психоделического трипа — в обоих случаях их отношение к жизни и смерти сильно менялось.

Кроме того, один из самых популярных американских учёных рассказал, что происходит с человеком после смерти и почему он предпочёл захоронение кремации.