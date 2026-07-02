Женщина трижды пережила остановку сердца после ДТП: она рассказала, что видела, когда была мертва 13 минут

Женщина, которую в течение 13 минут считали мертвой, говорит, что её отправили обратно со словами: "Смерть — это на самом деле лишь начало". Николь Керр помнит, как её жизнь промелькнула перед глазами, когда её машина во время ДТП потеряла управление, а затем врезалась в валун, отбросив её в воздух.

Ее машину нашли "смятой, как лист бумаги". А сама Николь, которой сейчас 62 года, пережила три остановки сердца. Сегодня женщина делится своей историей с другими людьми, пишет Daily Mirror.

Оказавшись "по ту сторону", она говорит, что извлекла ценный урок, который навсегда изменил её жизнь, какой она её знала.

"Я наблюдала, как они натянули на меня это одеяло с такой беспристрастностью, что это выглядело совершенно естественно. Вместо боли от удара я почувствовала лишь спокойствие. А потом меня встретил ангел, который, как я поняла, был моим покойным дедушкой. Он показал мне, что жизнь, которую я живу, на самом деле не моя", — сказала бывшая курсантка ВВС.

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Николь Керр во время лечения Фото: Скриншот

Николь, которой на тот момент было всего 19 лет, только что поступила на службу в Военно-воздушные силы. По дороге обратно на базу у неё возник конфликт со старшим курсантом. После ссоры машина перевернулась, и Николь с пассажиром вылетели на тротуар.

Оказавшись "по ту сторону", она быстро поняла, что всего этого не произошло бы, если бы она прислушалась к своему сердцу, а не к желаниям других.

"Я поступила в Академию только для того, чтобы угодить отцу. Я жила в постоянном состоянии легкого страха, пытаясь вписаться в военную форму, которая не соответствовала моей душе. Я жила ради одобрения других людей и подавляла свой собственный дух, чтобы выжить. Я чувствовала, как груз всего этого страха просто тает в свете", — говорит она.

Тогда ангел сказал Николь, что ей пора возвращаться.

"Мысль о возвращении к разбитому телу была невыносимой. Я даже поссорилась с ним. Я кричала, что не хочу уходить и хочу остаться в этом блаженстве навсегда", — рассказала она.

Парамедики провели ей сердечно-легочную реанимацию, и по прибытии в больницу её срочно доставили в операционную. У неё было много тяжёлых травм, включая множественные переломы, раздробленный таз, раздробленное запястье, серьёзную травму головы и грудной клетки, а также почти ампутированную ногу из-за повреждения нервов.

К счастью, врачам удалось стабилизировать её "изувеченное" тело, но ненадолго.

"Через две недели у меня развился сепсис и гангрена. Моим родителям сказали, что я долго не проживу. Меня срочно прооперировали, и у меня снова остановилось сердце. После того как я подошла к яркому белому свету, меня встретил другой ангел и сказал, что моя работа на Земле ещё не завершена. Меня ждёт миссия", — рассказала она.

Она прожила ещё три месяца. Но потом жидкость заполнила её лёгкие. Николь задохнулась и пережила свой третий — и последний на сегодняшний день — клинический опыт смерти.

После того как её "встряхнули" и вернули в своё тело, она поставила перед собой цель научить людей истинному смыслу жизни.

Женщина трижды пережила клиническую смерть Фото: Скриншот

"Много лет я колебалась, стоит ли делиться своим опытом, боясь, что меня неправильно поймут или назовут "сумасшедшей". Но потом я нашла других людей, которые пережили то же самое, и поняла, что эти 13 минут смерти на самом деле стали началом моей новой жизни. Смерть — это не конец. Мы все бессмертные существа, переживающие временный физический опыт. Я благодарна за возможность рассказывать о своём опыте и дарить силы другим", — говорит женщина.

Напомним, что женщина пережила 24 минуты клинической смерти после сердечного приступа. По её словам, она не видела ни туннеля, ни света, а почувствовала спокойствие.

Кроме того, учёные обнаружили удивительное сходство между людьми, пережившими клиническую смерть и психоделический трип — в обоих случаях их отношение к жизни и смерти сильно менялось.

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