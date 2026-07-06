Медсестра пережила зупинку серця: те, що вона побачила "по той бік", змінило її назавжди

Канадська медсестра Джулія Еванс перенесла майже смертельну алергічну реакцію на лілії в лікарні, де вона працювала, в результаті чого у неї зупинилося серце.

Жінка розповіла, як медичний персонал боровся за її порятунок, поки вона опинялася в світі, де возз'єдналася з померлими близькими. Під час інтерв'ю з подкастером Джеффом Марою вона розповіла, як розгортався цей надзвичайний випадок, пише Daily Star.

Вона розповіла, як тільки прибула до лікарні, де працювала, в неї почало "свербіти в горлі".

"У голові дуже швидко прокручуються думки: "Чи я з чимось контактувала? Чи я щось дивне з'їла? Чи в мене застуда? Ти ніби скануєш своє оточення… і коли я сканую, то починаю відчувати, як моє горло стисається. Я ковтала, ніби наждачний папір. Тож, оглядаючи своє оточення, я подивився прямо перед собою, і на медпункті був цей прекрасний букет лілій", — розповіла вона.

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Джулія Еванс Фото: Скріншот

Джулія зізналася, що знала про свою алергію на лілії, але не вважала її особливо небезпечною, зазвичай просто уникала квітів, коли їх помічала. Однак того злощасного ранку 2018 року Джулія незрозумілим чином вирішила підійти до квітів, що викликало у неї сильну алергічну реакцію.

Її колеги одразу взялися до справи: один кинувся за ліками, інший зателефонував чоловікові Джулії, а ще один залишився з нею, щоб спробувати заспокоїти її. За мить до кімнати увірвався лікар.

Лікар зробив екстрену ін'єкцію адреналіну, але неочікувана помилка перетворила серйозну ситуацію на фатальну.

"Ми зустрілися поглядами, і в ту ж мить зрозуміли, що це був не той препарат", — пояснила Джулія.

Концентрація адреналіну у шприці була вдесятеро сильнішою, ніж лікар розумів, що змусило серце Джулії битися шалено швидко.

"Раптом я стала як Халк… це був адреналін, який хлинув моїм тілом, я почала дихати. І я пам’ятаю, як просто відштовхувала все", — сказала вона.

Коли у неї зупинилося серце, переживаючи нестерпний біль, Джулія раптово думками повернулася до померлих близьких їй людей.

У той момент, за словами Джулії, вона "потрапила в зовсім інше місце". Це була цілковита чорна порожнеча, описала вона, де "все — ваші системи переконань, ваші відчуття, ваше тіло – розсіяне на пікселі".

Всі тривоги Джулії швидко вщухли.

"Я чітко чую, як моя мати, яка померла в 1983 році, каже: "Все гаразд, люба. Матуся тут, не плач". І коли я її почула, мені здалося, що ніби вона стоїть поруч зі мною", — пригадала вона.

Джулія Еванс розповіла про свою алергію на лілії Фото: Скріншот

Коли час ніби завмер, Джулія побачила видіння, як її колеги відчайдушно намагаються врятувати її життя.

"Я зависла над своїм тілом, і я була, мабуть, на півметра вище за власне тіло. Я відчувала, як вони працюють надо мною, і кричала подумки: "Я б повернулася, якби могла", — пригадує вона.

Потім вона почула жахливі слова: "Ми знову її втратили".

У ту мить, за її словами, Джулія відкрила для себе світ надзвичайної яскравості та яскравих відтінків.

"І тепер я переживаю все, але немає людського слова, яке б це описало повністю. Це світло було таким мирним, ніби вдома. Я відчував кожну людину, яка померла до мене, стоячи там", — каже вона.

Джулія ненадовго пережила цю мить спокою та розуміння, перш ніж її раптово повернуло до реальності.

"Я відчула "бах! І цього разу мене повністю відкинуло назад у своє тіло", — розповіла вона.

Після періоду здивування, коли Джулія не була певна, чи спостерігає вона за довговолосим молодшим лікарняним лікарем, вона зрозуміла, що жива.

"Я інстинктивно подивилася вниз, і коли я подивилася вниз, то помітила, що я абсолютно гола, як новонароджена дитина. Я сказала: "Хто розрізав мій улюблений синій бюстгальтер", — пригадала вона.

Це було важке випробування, пояснює вона, і їй знадобилося кілька місяців, щоб з цим змиритися.

Джулія каже, що після цієї події вона повністю переоцінила своє існування та отримала нову психічну чутливість, яка дозволяє їй зазирнути в душі інших людей.

Нагадаємо, що жінка, яку оголосили мертвою протягом 13 хвилин, каже, що її відправили назад з повідомленням, що "смерть — це насправді лише початок". Ніколь Керр пам’ятає, як її життя промайнуло перед очима, коли її машина під час ДТП втратила керування, а потім вдарилася об валун, відкинувши її в повітря.

Також вчені виявили дивовижну схожість між людьми, які пережили досвід клінічної смерті та психоделічного трипу — в обох випадках їхнє ставлення до життя та смерті сильно змінювалося.

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