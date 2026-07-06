Медсестра пережила остановку сердца: то, что она увидела "по ту сторону", изменило ее навсегда

Канадская медсестра Джулия Эванс перенесла почти смертельную аллергическую реакцию на лилии в больнице, где она работала, в результате чего у неё остановилось сердце.

Женщина рассказала, как медицинский персонал боролся за её жизнь, пока она находилась в мире, где воссоединилась с умершими близкими. Во время интервью с подкастером Джеффом Марой она рассказала, как развивались события в этой необычной ситуации, пишет Daily Star.

Она рассказала, что, как только она прибыла в больницу, где работала, у неё начало "чесаться в горле".

"В голове очень быстро проносятся мысли: „Не контактировала ли я с чем-то? Не съела ли я что-то странное? Может, я простудилась? Ты как будто сканируешь окружающее пространство… и когда я это делаю, начинаю чувствовать, как у меня сжимается горло. Я глотала, как будто наждачную бумагу. Поэтому, осматриваясь по сторонам, я посмотрела прямо перед собой, и на медпункте стоял этот прекрасный букет лилий", — рассказала она.

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Джулия Эванс Фото: Скриншот

Джулия призналась, что знала о своей аллергии на лилии, но не считала её особенно опасной — обычно просто обходила цветы стороной, когда замечала их. Однако в то злополучное утро 2018 года Джулия по непонятной причине решила подойти к цветам, что вызвало у неё сильную аллергическую реакцию.

Её коллеги сразу же принялись за дело: один бросился за лекарствами, другой позвонил мужу Джулии, а ещё один остался с ней, чтобы попытаться её успокоить. Через мгновение в комнату ворвался врач.

Врач сделал экстренную инъекцию адреналина, но неожиданная ошибка превратила серьёзную ситуацию в фатальную.

"Мы переглянулись и в тот же миг поняли, что это был не тот препарат", — пояснила Джулия.

Концентрация адреналина в шприце оказалась в десять раз выше, чем предполагал врач, из-за чего сердце Джулии забилось с бешеной скоростью.

"Вдруг я стала похожа на Халка… это был адреналин, который хлынул по моему телу, я начала дышать. И я помню, как просто отталкивала всё", — сказала она.

Когда у неё остановилось сердце, переживая невыносимую боль, Джулия внезапно мыслями вернулась к умершим близким ей людям.

В тот момент, по словам Джулии, она "оказалась в совершенно другом месте". Это была полная чёрная пустота, как она описала, где "всё — ваши системы убеждений, ваши ощущения, ваше тело — рассеяно на пиксели".

Все тревоги Джулии быстро улетучились.

"Я отчётливо слышу, как моя мама, которая умерла в 1983 году, говорит: „Всё в порядке, дорогая. Мамочка здесь, не плачь“. И когда я услышала её, мне показалось, будто она стоит рядом со мной", — вспомнила она.

Джулия Эванс рассказала о своей аллергии на лилии Фото: Скриншот

Когда время словно замерло, Джулия увидела видение, в котором её коллеги отчаянно пытались спасти ей жизнь.

"Я зависла над своим телом и, наверное, находилась на полметра выше него. Я чувствовала, как они работают надо мной, и мысленно кричала: „Я бы вернулась, если бы могла“, — вспоминает она.

Затем она услышала ужасные слова: "Мы снова её потеряли".

В тот момент, по её словам, Джулия открыла для себя мир необычайной яркости и ярких оттенков.

"И теперь я переживаю всё это, но нет таких слов, которые могли бы полностью описать это. Этот свет был таким умиротворяющим, словно я была дома. Я чувствовала каждого человека, умершего до меня, стоя там", — говорит она.

Джулия ненадолго насладилась этим мгновением покоя и понимания, прежде чем её внезапно вернула в реальность.

"Я почувствовала „бах!“ И на этот раз меня полностью отбросило обратно в своё тело", — рассказала она.

После минуты удивления, когда Джулия не была уверена, не смотрит ли она на длинноволосого младшего врача больницы, она поняла, что та жива.

"Я инстинктивно посмотрела вниз, и когда я посмотрела вниз, то заметила, что я совершенно голая, как новорожденный ребенок. Я сказала: „Кто разрезал мой любимый синий бюстгальтер?“, — вспомнила она.

Это было тяжелое испытание, объясняет она, и ей понадобилось несколько месяцев, чтобы с этим смириться.

Джулия говорит, что после этого события она полностью переосмыслила свою жизнь и обрела новую душевную чуткость, которая позволяет ей заглянуть в души других людей.

Напомним, что женщина, которую в течение 13 минут считали мертвой, говорит, что её отправили обратно со словами: "Смерть — это на самом деле лишь начало". Николь Керр помнит, как её жизнь промелькнула перед глазами, когда её машина во время ДТП потеряла управление, а затем врезалась в валун, отбросив её в воздух.

Кроме того, учёные обнаружили удивительное сходство между людьми, пережившими опыт клинической смерти и психоделического трипа — в обоих случаях их отношение к жизни и смерти сильно менялось.

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