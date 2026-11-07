Финляндия изучает украинский опыт: страна готовится к возможной войне с РФ

Противотанковые заграждения по украинскому образцу могут появиться на границе Финляндии с Россией. Об этом в интервью Bloomberg рассказал командующий финской армией генерал-лейтенант Паси Вялимяки, который в то же время признал, что Хельсинки не в силах остановить перевооружение Москвы.

Финляндия рассматривает возможность установки противотанковых заграждений украинского образца на своей границе с Россией. Об этом варианте укрепления границ рассказал командующий финской армией генерал-лейтенант Паси Вялимяки в интервью Bloomberg.

Украина, напоминает генерал, сдерживала продвижение российских войск с помощью обширных оборонительных линий и противотанковых заграждений — и ни одна из сторон до сих пор не нашла надежного способа прорвать их, чтобы возобновить крупномасштабные маневры. Впрочем, просто скопировать это решение не получится.

"В Финляндии условия сложнее. Если мы построим укрепления и выкопаем противотанковые рвы или препятствия такой же глубины, как в Украине, сколько времени пройдет, прежде чем окружающая среда превратит их в искусственные пруды?" — отметил Вялимяки.

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Попытки России пополнить запасы вооружения уже дают результат. На склады поступают танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3 и самоходные гаубицы 2С19. Финляндия не может этому помешать, признает командующий.

"Всё, что мы делаем сейчас, направлено на создание барьера, чтобы Россия не пошла дальше — будь то в отношении альянса или Финляндии", — пояснил он.

С начала полномасштабной войны страна повысила боеготовность: всего за два года курсы переподготовки прошли 60 тысяч человек. Параллельно, по словам генерала, Финляндия быстро приступила к пополнению запасов критически важных материальных средств.

Реорганизация сухопутных войск, которую в настоящее время проводит Хельсинки, продлится до конца следующего десятилетия и затронет вооружение, структуру, боеготовность и способность вести боевые действия. Основной подход — сдерживать нападение за счет готовности. Объемы боеприпасов, производственных систем и подготовленного личного состава, подчеркивает Вялимяки, должны быть больше, устойчивее и технологически совершеннее, чем до 2022 года.

По данным Bloomberg, эта реорганизация обойдётся не меньше, чем действующие стратегические программы флота и авиации вместе взятые — их общий бюджет составляет 11,6 млрд евро.

В рамках более широкой программы закупок Финляндия увеличивает парк самоходных гаубиц K9, модернизирует тяжелые реактивные системы залпового огня, дальность стрельбы которых составляет почти 500 километров, и готовится к замене БМП-2.

"Недостаточно просто сбивать приближающиеся ракеты и дроны — защитники должны также иметь возможность наносить удары по пусковым установкам до того, как они осуществят запуск. Для финнов это сложный вопрос, поскольку он предполагает нанесение ударов по целям на российской территории", – сказал командующий.

Параллельно страна заменяет истребители F/A-18 Hornet на 64 самолета F-35A производства Lockheed Martin — первый самолет уже прибыл. Кроме того, Хельсинки заказали израильскую систему противоракетной обороны "Праща Давида" производства Rafael, которая прошла испытания во время войны с Ираном.

Генерал отверг мнение о том, что новые технологии обесценили традиционное оружие: дроны действительно стали важной частью войны, однако остаются лишь одним из элементов. Отдельно он подчеркнул необходимость наличия такого производства, которое в мирное время обеспечивает боеготовность и обучение, а в условиях кризиса может вырасти в десять раз.

Ранее сообщалось, что Финляндия присоединится к французской инициативе по ядерному сдерживанию, призванной укрепить оборону Европы на фоне растущей угрозы со стороны России.

Также сообщалось, что Россия уже использует спутниковую систему связи "Рассвет", разрабатываемую как аналог Starlink, для военных операций над территорией Украины. Эта технология способна повысить точность ударных дронов и сделать их менее уязвимыми для средств радиоэлектронной борьбы.